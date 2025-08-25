Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Derbiyi de o yönetmişti... Fenerbahçe-Benfica maçına Sloven hakem!

Derbiyi de o yönetmişti... Fenerbahçe-Benfica maçına Sloven hakem!

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz ekibi Benfica ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçını yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA'nın açıklamasına göre, 27 Ağustos Çarşamba günü Luz Stadı'nda oynanacak maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Vincic'in yardımcılıklarını Slovenya Futbol Federasyonundan Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, David Smajc olacak.

Müsabakada VAR'da Alen Borosak, AVAR'da ise Dragoslav Peric görev yapacak.

GEÇEN YILKİ DERBİYİ YÖNETMİŞTİ

Vincic, 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 sona eren mücadeleyi yönetmişti.

