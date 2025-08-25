Korkumuz yok! Fenerbahçe'nin morali ve inancı yerinde

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Süper Lig'de sezonun ilk galibiyetini Kadıköy'de alan Fenerbahçe, Benfica maçı öncesi moral depoladı. Skordan bağımsız olarak, oyundan son derece memnun olduğunu ifade eden Jose Mourinho, Çağlar ve İsmail başta olmak üzere futbolcularını kutlarken, aynı mücadeleyi Benfica karşısında da istediğini söyledi.

Şampiyonlar Ligi'nin takım için hem prestij hem de ekonomik açıdan büyük önem teşkil ettiğini vurgulayan Mourinho, oyuncularına, "Devler Ligi için önümüzde son bir engel kaldı. Benfica zor bir rakip ancak yenemeyeceğimiz bir takım değil. Alacağımız bir galibiyet bize sınıf atlatacak" sözleriyle moral aşıladı.

ARZULU OLUN YETER

Oyuncuların form grafiklerinin yükselmesiyle forma rekabetinin kızışmasından memnuniyet duyan Mourinho, "Her maç üzerine koyarak ilerliyoruz. Aramıza yeni katılanlarla gücümüz daha da artacak. Bu takım hem ligde hem de Avrupa'da büyük işler yapacak kapasiteye sahip. Tek yapmamız gereken Kocaeli karşısında olduğu gibi tüm arzumuzu sahaya yansıtmak" sözleriyle başarının formülünü açıkladı.

İsimlere değil, performanslara önem verdiğini vurgulayan Portekizli, "Benim takımımda sadece en iyi, en güçlü olanlar forma giyecek." ifadesiyle rekabeti körüklerken, "Korkacak bir şeyimiz yok. Benfica düşünsün" dedi.