CANLI | Fenerbahçe - Kocaelispor canlı anlatım
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Kocaelispor'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımı ve son dakika gelişmeleri turkiyegazetesi.com.tr'de!
23.08.2025 21:40
İKİ STOPERDEN ORTAK GOL
5' Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'nün yaptığı ortada Milan Skriniar'in kafa gölü ile öne geçti.
23.08.2025 21:32
MAÇ BAŞLADI!
1' Kadıköy'de zorlu karşılaşma ev sahibi Fenerbahçe'nin vuruşu ile başladı.
23.08.2025 20:55
İLK 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Semedo, Skriniar, İsmail Yüksek, Fred, Oğuz Ayıdn, Brown, Talisca, Duran, En-Nesyri
Kocaelispor: Jovanovic, Appindangoye, Dijksteel, Syrota, Haidara, Show, Tarkan, Jo, Can Keleş, Mendes, Petkovic
23.08.2025 20:54
SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK
Fenerbahçe'de Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde, cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak.
Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun da zorlu müsabakada forma giyemeyecek.
23.08.2025 20:53
FENERBAHÇE EVİNDE 3 PUAN PEŞİNDE
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bugün Kocaelispor'u konuk edecek. Fenerbahçe ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde bugün 41. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın bugüne dek mücadele verdiği 40 karşılaşmada, sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.
Yer: İstanbul