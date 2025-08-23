Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > CANLI | Fenerbahçe - Kocaelispor canlı anlatım
CANLI ANLATIM

CANLI | Fenerbahçe - Kocaelispor canlı anlatım

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CANLI | Fenerbahçe - Kocaelispor canlı anlatım
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Kocaelispor'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımı ve son dakika gelişmeleri turkiyegazetesi.com.tr'de!

Canlı Anlatım Özeti
  • İKİ STOPERDEN ORTAK GOL
  • MAÇ BAŞLADI!
  • İLK 11'LER
  • SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK
  • FENERBAHÇE EVİNDE 3 PUAN PEŞİNDE

23.08.2025 21:40

İKİ STOPERDEN ORTAK GOL

5' Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'nün yaptığı ortada Milan Skriniar'in kafa gölü ile öne geçti. 

23.08.2025 21:32

MAÇ BAŞLADI!

1' Kadıköy'de zorlu karşılaşma ev sahibi Fenerbahçe'nin vuruşu ile başladı.

23.08.2025 20:55

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Semedo, Skriniar, İsmail Yüksek, Fred, Oğuz Ayıdn, Brown, Talisca, Duran, En-Nesyri

Kocaelispor: Jovanovic, Appindangoye, Dijksteel, Syrota, Haidara, Show, Tarkan, Jo, Can Keleş, Mendes, Petkovic

CANLI | Fenerbahçe - Kocaelispor canlı anlatım - 1. Resim

23.08.2025 20:54

SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK 

Fenerbahçe'de Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde, cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun da zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

CANLI | Fenerbahçe - Kocaelispor canlı anlatım - 2. Resim

23.08.2025 20:53

FENERBAHÇE EVİNDE 3 PUAN PEŞİNDE

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bugün Kocaelispor'u konuk edecek. Fenerbahçe ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde bugün 41. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın bugüne dek mücadele verdiği 40 karşılaşmada, sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.

Yer: İstanbul

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye'den Suriye'ye günde 1,6 milyon metreküp doğal gaz! Yeni iş birlikleri can suyu olacakİBB soruşturmasıyla ilgili yeni iddia! "4 ayrı iddianame olacak, yargılama Eylül'de başlayacak"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş yeni transferini açıkladı! Rıdvan Yılmaz'dan 3+1 yıllık imza - SporBeşiktaş yeni transferini açıkladı! Rıdvan Yılmaz'dan 3+1 yıllık imzaCristiano Ronaldo tarihe geçti ama kupayı kaybetti! - SporRonaldo tarihe geçti ama kupayı kaybetti!Can Uzun'dan muhteşem başlangıç: 25 dakikada 1 gol 2 asist! - SporCan Uzun'dan muhteşem başlangıç: 25 dakikada 1 gol 2 asist!Filenin Sultanları'ndan Dünya Şampiyonası'na müthiş başlangıç! Rakibe fark attılar - SporFilenin Sultanları'ndan müthiş başlangıç! Fark attılarMaç kadrosuna alınmamıştı, Barış Alper Yılmaz kadro dışı mı bırakıldı? Galatasaray'dan beklenen açıklama geldi - SporGalatasaray'dan beklenen Barış Alper açıklamasıAntrenmana yine çıkmadı! Barış Alper Yılmaz'dan tek cümlelik açıklama - SporBarış sebebini tek cümleyle açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...