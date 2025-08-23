CANLI | Fenerbahçe - Kocaelispor canlı anlatım

Canlı Anlatım Özeti İKİ STOPERDEN ORTAK GOL

MAÇ BAŞLADI!

İLK 11'LER

SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK

FENERBAHÇE EVİNDE 3 PUAN PEŞİNDE

23.08.2025 21:40

İKİ STOPERDEN ORTAK GOL

5' Fenerbahçe Çağlar Söyüncü'nün yaptığı ortada Milan Skriniar'in kafa gölü ile öne geçti.

23.08.2025 21:32

MAÇ BAŞLADI!

1' Kadıköy'de zorlu karşılaşma ev sahibi Fenerbahçe'nin vuruşu ile başladı.

23.08.2025 20:55

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Semedo, Skriniar, İsmail Yüksek, Fred, Oğuz Ayıdn, Brown, Talisca, Duran, En-Nesyri

Kocaelispor: Jovanovic, Appindangoye, Dijksteel, Syrota, Haidara, Show, Tarkan, Jo, Can Keleş, Mendes, Petkovic

23.08.2025 20:54

SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde, cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun da zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

23.08.2025 20:53

FENERBAHÇE EVİNDE 3 PUAN PEŞİNDE

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bugün Kocaelispor'u konuk edecek. Fenerbahçe ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde bugün 41. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın bugüne dek mücadele verdiği 40 karşılaşmada, sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.

Yer: İstanbul