Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu hamlesi sonra Galatasaray'dan tarihi karar!

Fenerbahçe'nin eski Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmaya çalışması Galatasaray'ı harekete geçirdi. Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz gibi ciddi teklifler alan futbolcularının ayrılığı durumunda sözleşmelerine özel bir madde koydurarak Türkiye'ye dönmeleri halinde başka takımlara gitmelerine engel olacak.

Geçtiğimiz sezon Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya satan Galatasaray, futbolcunun Türkiye'ye muhtemel dönüşüyle ilgili sözleşmesine bir madde ekletmemişti.

OYUNCU SATIŞINDA POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ GELİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe forması giymeye yakın olması nedeniyle bundan sonra yapacağı oyuncu satışlarında politika değiştirme kararı aldı.

SÖZLEŞMELERE ÖZEL MADDE ŞARTI

Yapılacak yeni hamleyle Suudi Arabistan ekibi NEOM'un peşinde olduğu Barış Alper Yılmaz ve Avrupa'dan teklifler alan Gabriel Sara ile Yunus Akgün'ün muhtemel ayrılığı sonrası ilerleyen dönemde Fenerbahçe'ye gitmelerinin önü kapanacak. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcularını sattığı kulüplere "Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımda oynayamaz" maddesi şartı getirecek.

OSIMHEN ÖRNEĞİ

Bilindiği üzere Napoli, Galatasaray'a Victor Osimhen'i satarken sözleşmesine 2 yıl için geçerli "İtalya'ya satılamaz" maddesini koydurtmuştu.

