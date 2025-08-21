Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray'da ayrılık! Victor Nelsson, Verona'ya kiralandı

Galatasaray'da ayrılık! Victor Nelsson, Verona'ya kiralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;da ayrılık! Victor Nelsson, Verona&#039;ya kiralandı
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Galatasaray yeni sezon kadro planlamasını oluşturmaya devam ediyor. Sarı-kırmızı kulüp defans oyuncusu Victor Nelsson'un satın alma opsiyonu ile birlikte İtalya ekibi Verona'ya kiralandığını bildirdi.

Galatasaray, Victor Nelsson'un satın alma opsiyonu ile birlikte Verona'ya kiralandığını açıkladı.

Galatasaray'da ayrılık! Victor Nelsson, Verona'ya kiralandı - 1. Resim

GALATASARAY'IN KASASINA 650 BİN EURO GİRECEK

Sarı-kırmızılılar Victor Nelsson'un geçici transferi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson'un, 2025-2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Hellas Verona Football Club SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmada 650 bin Euro tutarında geçici transfer bedeli ile 100 bin Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır. Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda, Hellas Verona Football Club SPA tarafından şirketimize 8 milyon Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

