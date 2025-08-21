Galatasaray'da ayrılık! Victor Nelsson, Verona'ya kiralandı

Galatasaray, Victor Nelsson'un satın alma opsiyonu ile birlikte Verona'ya kiralandığını açıkladı.

GALATASARAY'IN KASASINA 650 BİN EURO GİRECEK

Sarı-kırmızılılar Victor Nelsson'un geçici transferi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson'un, 2025-2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Hellas Verona Football Club SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmada 650 bin Euro tutarında geçici transfer bedeli ile 100 bin Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır. Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda, Hellas Verona Football Club SPA tarafından şirketimize 8 milyon Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir" denildi.