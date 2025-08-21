Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sane'nin bir yıllık maaşı 3 transferle çıktı: Kasaya giren para belli oldu

Sane'nin bir yıllık maaşı 3 transferle çıktı: Kasaya giren para belli oldu

Sarı-kırmızılı kulüp, sezon biter bitmez kadrosuna kattığı Leroy Sane'nin maliyetini çıkardı. Yönetim; Przemyslaw Frankowski, Alvaro Morata ve Derrick Köhn'den gelen bonservis-kiralama ücretleriyle Alman oyuncunun yıllık maaş konusu çözdü.

Przemyslaw Frankowski (Stade Rennais) ve Alvaro Morata'nın (Como) ardından Union Berlin ile anlaşan Derrick Köhn'le de yollarını ayıran Galatasaray, hem yabancı kontenjanını boşalttı hem de Leroy Sane'nin 12 milyon euroluk yıllık maliyetini karşıladı.

Sane'nin bir yıllık maaşı 3 transferle çıktı: Kasaya giren para belli oldu - 1. Resim

3 AYRILIKTAN 11 MİLYON 750 BİN EURO

Serie A'ya dönen Morata'dan 5 milyon euro kazanan sarı-kırmızılılar, Fransa'da oynayacak Frankowski'den 2 milyon 750 bin euro kiralama bedeli elde etti. Bundesliga'ya transfer olan Köhn'den 4 milyon euro bonservis alan Galatasaray'ın kasasına toplam 11 milyon 750 bin euro girmiş oldu.

Sane'nin bir yıllık maaşı 3 transferle çıktı: Kasaya giren para belli oldu - 2. Resim

"9 MİLYON EURO MAAŞ, 3 MİLYON EURO SADAKAT PRİMİ"

Galatasaray Sportif A.Ş.'den Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada şu ifadeler kullanışmıştı:

"Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané ile, 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. 

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 9.000.000 Euro garanti ücret ile net 3.000.000 Euro tutarında sadakat primi ödenecektir."

