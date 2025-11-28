Soygunun faturası ziyaretçilere kesildi: Louvre Müzesinden büyük zam Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nin yönetim kurulu, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ziyaretçiler için bilet fiyatlarında yüzde 45 oranında artış kararı aldı. Gelecek yılın başından itibaren, ABD, İngiltere ve Çin gibi AB dışındaki ülkelerden gelen turistler müzeye giriş için 32 euro (yaklaşık 1600 lira) ödeyecek. Bu fiyat artışının, ünlü galerinin yenilenme çalışmaları için yılda milyonlarca euro gelir sağlaması hedefleniyor.

Soygunun faturası ziyaretçilere kesildi: Louvre Müzesinden büyük zam Müzenin güvenliği ve yönetimi, Ekim ayında dört kişilik bir çetenin 102 milyon dolar değerinde mücevher çalıp hızla kaçtığı küstah soygunun ardından eleştirilerin odağı haline gelmişti. Soygundan kısa bir süre sonra yayımlanan resmi denetim raporu, kurumun güvenlik sistemlerinin yetersizliğini ve altyapısının eski olduğunu ortaya koymuştu.

Soygunun faturası ziyaretçilere kesildi: Louvre Müzesinden büyük zam AB DIŞI ZİYARETÇİLER EKSTRA ÜCRET ÖDEYECEK Avrupa Ekonomik Alanı (AB üyesi ülkeler, İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn) dışından gelen ziyaretçiler, 14 Ocak'tan itibaren dünyanın en çok ziyaret edilen müzesine giriş için mevcut ücretten 10 euro daha fazla ödeyecek. Louvre Müzesi'nden yapılan açıklamaya göre, akredite rehberler eşliğinde grup halinde gelen AB dışı ziyaretçiler de gelecek yıldan itibaren 28 avro ödemek zorunda kalacak. Fiyat artışından yılda 15 ila 20 milyon avro arasında ek gelir elde edilmesi bekleniyor; bu gelir, müzenin modernizasyon planlarını desteklemek amacıyla kullanılacak.

Soygunun faturası ziyaretçilere kesildi: Louvre Müzesinden büyük zam Geçen yıl yaklaşık 9 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Louvre Müzesi'nin ziyaretçilerinin büyük çoğunluğu yurt dışından geliyordu. Müze verilerine göre, ziyaretçilerin onda birinden fazlası ABD'den ve yaklaşık yüzde 6'sı Çin'den geldi. Bu nedenle, müzedeki kalabalıklar ve uzun kuyruklar nedeniyle ziyaretçilerin şikayetleri artmış ve müzenin ağırlama kapasitesinin azaltılması yönünde uzun süredir çağrılar yapılıyordu.

Soygunun faturası ziyaretçilere kesildi: Louvre Müzesinden büyük zam MODERNİZASYON VE MONA LİSA'NIN TAŞINMASI Ocak ayında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Louvre Müzesi, müzede iyileştirmeler yapılacağını duyurmuş ve 2026 yılında AB dışından gelenler için daha yüksek ücretler uygulanmasını önermişti. Macron ayrıca, aşırı kalabalığı azaltmak amacıyla Mona Lisa'nın yeni bir alana taşınacağını belirtti. ouvre Müzesi'ni günlük ziyaret eden 30 bin kişinin çoğu, Leonardo da Vinci'nin başyapıtı olan Mona Lisa'yı görmek için akın ediyor. Bu kalabalık, tablonun sergilendiği Salle des États galerisine sıkışmaya neden oluyor ve her ziyaretçiye eseri incelemek ve fotoğraf çekmek için yalnızca birkaç dakika kalıyor.

Soygunun faturası ziyaretçilere kesildi: Louvre Müzesinden büyük zam Yenileme çalışmaları kapsamında, Louvre Müzesi'nin diğer bölümleri de modernize edilecek; tuvaletler ve restoranlar gibi yeni olanaklar eklenecek. Bu yenilemelerin maliyetinin birkaç yüz milyon euro olması bekleniyor. Ayrıca müze, bu ayın başlarında yapısal endişeler nedeniyle Yunan seramiklerinin sergilendiği bir galerinin kapatılacağını duyurmuştu.



Soygunun faturası ziyaretçilere kesildi: Louvre Müzesinden büyük zam Öte yandan, Ekim ayındaki soygunun ardından yapılan soruşturma, müzenin yeni sanat eserleri satın almak için çok daha fazla harcama yaptığını, ancak bakım ve restorasyon için çok daha az bütçe ayırdığını ortaya koymuştu.

AYŞEGÜL DAHİ

Haberle İlgili Daha Fazlası