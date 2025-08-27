Benfica - Fener maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında heyecan dorukta

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Benfica, sporseverler heyecan ile bu akşamı bekliyor. Uzun zamandır transfer gündemini meşgul eden isimlerden biri milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin görüştüğü kulüp bu akşam rakibi olacak. Fenerbahçeliler ise takımlarında görmeyi bekledikleri Kerem'in bugün Benfica maçında oynayıp oynamayacağını merak diyor. Portekiz basınında flaş bir iddia geldi. Peki Benfica - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçına doğru son gelişmeler...

KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?

Portekiz basınından Record; Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'in Fenerbahçe ile oynayacakları rövanş maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu hakkındaki kararını duyurdu.

Habere göre Lage, Fenerbahçe maçında Schjelderup'u ilk 11'de oynatmayı, milli yıldızı ise yedekte başlatmayı planlıyor. Kerem Aktürkoğlu, Kadıköy'deki maça ilk 11 başlamış, taraftarın yoğun ilgisi ile karşılaşmıştı.

"KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİNİ İSTEMİYORUM"

Jose Mourinho rövanş maçı öncesi yaptığı basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yönetime taş koyan Mourinho, "Kerem Aktürkoğlu transferini istemiyorum. Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkân sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu" şeklinde konuştu.

BENFİCA-FENERBAHÇE SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Benfica-Fenerbahçe rövanş maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Estadio da Luz'da oynanacak olan maç Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEK 11'LER

BENFİCA: Trubin, Dedic, Silva, Otomendi, Dahl, Rios, Barrenechea, Aursnes, Schjelderup, Pavlidis, Ivanovic

FENERBAHÇE: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Archie Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, Jhon Duran, En-Nesyri

FENER NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Benfica deplasmanında sahaya çıkacak. Sarı lacivertlilerin tur atlaması için her türlü galibiyet yeterli olacak. Maç beraberlikle sonuçlanırsa uzatma dakikaları oynanacak. Eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına gidilecek.