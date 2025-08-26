Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde geri sayım

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Kadıköy'de ağırladığı Portekiz'in güçlü ekiplerinden Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertli takım, deplasmanda oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde mutlak galibiyet için sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE BİR İLKİ BAŞARMAK İSTİYOR

Deplasmanda Benfica'ya karşı oynadığı 3 maçta da galibiyet yüzü görmeyen Sarı Kanarya, Jose Mourinho idaresinde bir ilki başarmayı hedefliyor. Peki, Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında geri sayım başladı.

BENFICA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Portekiz'in Benfica takımı ile karşı karşıya geliyor. 27 Ağustos Çarşamba günü oynanacak mücadelede ilk düdük saat 22.00'de çalacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın galibi Şampiyonlar Ligi grup maçlarında mücadele etmeye hak kazanacak.

BENFICA-FENERBAHÇE MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Benfica-Fenerbahçe rövanş maçını Slovenya Futbol Federasyonu hakemlerinden Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılığını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Slavko Vincic, geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneterek dikkatleri üzerine çekmişti.

FENERBAHÇE ELENDİ Mİ, TURU GEÇTİ Mİ?

Şampiyonlar Ligi play-off turu iki maç olarak oynanıyor. Bu yüzden temsilcimiz Fenerbahçe'nin tur şansı Portekiz'e kaldı. Rövanş maçında Sarı-lacivertli takım Benfica'yı yendiği takdirde Şampiyonlar Ligi grup maçlarında mücadele etmeye hak kazanacak.