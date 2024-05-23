Fenerbahçe - İstanbulspor maçını yönetecek olan Volkan Bayarslan'ın kariyeri
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken 26 Mayıs günü FB ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Taraftarların gündeminde ise maçı kim yönetecek, hakemi belli oldu mu soruları yer aldı. İşte mücadeleyi yönetecek Volkan Bayarslan'ın maç karnesi ve kariyeri...
Futbolseverlerin gündeminde yer alan Fenerbahçe maçına kısa süre kala taraftarlar maçın hakemi olan Volkan Bayarslan'ın hangi maçları yönettiği araştırılırken FB maç karnesi de gündeme geldi.
Mücadelenin hakemi Volkan Bayaraslan olurken, Galatasaray - Konyaspor karşılaşmasının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu oldu.
Bayarslan, 1 Ocak 1978 senesinde Erzurum'da dünyaya geldi. Süper Lig'de ilk kez Bursaspor - Manisasapor mücadelesinde yer alan isim Erzurumspor'un genç takımında forma giydikten sonra üniversite 3. sınıftayken Ağrı Spor'a transfer oldu.
2000 senesinde hakemliğe başlayan isim 2010 senesine kadar alt liglerde görev aldı. 2010-11 sezonunda üst klasman kadrosuna dahil olduktan sonra Samsunspor - Akhisar Belediye Gençlik ve Spor karşılaşmasında yer aldı.
Köprübaşı Gençlikspor takımında da forma giyen isim, 1999 senesinde futbolu bırakarak hakemliğe başladı.
Bayarslan'ın yönettiği derbiler şöyle:
Galatasaray - Fenerbahçe (2023-24 sezonu)
Trabzonspor - Beşiktaş (2023-24 sezonu)
Trabzonspor - Beşiktaş (2022-23 sezonu)
Beşiktaş - Fenerbahçe (2022-23 sezonu)
Kaynak: Türkiye Gazetesi