Fenerbahçe - İstanbulspor maçını yönetecek olan Volkan Bayarslan'ın kariyeri

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mayıs 2024 12:00 - Güncelleme: 23 Mayıs 2024 12:07 - Güncelleme:

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken 26 Mayıs günü FB ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Taraftarların gündeminde ise maçı kim yönetecek, hakemi belli oldu mu soruları yer aldı. İşte mücadeleyi yönetecek Volkan Bayarslan'ın maç karnesi ve kariyeri...