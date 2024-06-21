Fırat Tanış'ın başrolünde olduğu Çetin Ceviz 2'nin çekimleri Şile'de gerçekleşti

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Haziran 2024 14:25 - Güncelleme: 21 Haziran 2024 14:35 - Güncelleme:

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Ömer Faruk Yardımcı'nın yönetmenliğini yaptığı Çetin Ceviz filminin devamı olan ikinci film yayınlandığı günden beri büyük ilgi gördü. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile seyircinin ilgisini çeken projenin nerede çekildiği merak edilmişti. Filmde oynayan oyuncular ve isimleri...