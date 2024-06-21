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Fırat Tanış'ın başrolünde olduğu Çetin Ceviz 2'nin çekimleri Şile'de gerçekleşti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fırat Tanış&#039;ın başrolünde olduğu Çetin Ceviz 2&#039;nin çekimleri Şile&#039;de gerçekleşti

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ömer Faruk Yardımcı'nın yönetmenliğini yaptığı Çetin Ceviz filminin devamı olan ikinci film yayınlandığı günden beri büyük ilgi gördü. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile seyircinin ilgisini çeken projenin nerede çekildiği merak edilmişti. Filmde oynayan oyuncular ve isimleri...

Komedi filmi olan ve 2 seri halinde izleyici karşısına çıkan Çetin Ceviz, bu akşam yeniden televizyon ekranlarında yer aldı. Fırat Tanış, Fırat Tanış gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı filmin sahneleri sevilerek izlenirken çekildiği şehir de gündeme gelmişti.

ÇETİN CEVİZ 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Sahnelerin İstanbul'un Şile ilçesinde çekildiği bilinirken her bir sahnesi seyirciden tam not aldı. Fırat Tanış'ın Tahsin karakterini ve Ayça Erturan'ın Hatice karakterini oynadığı film sinemaya geldiği ilk günden birçok izleyiciye ulaşmıştı.

Fırat Tanış'ın başrolünde olduğu Çetin Ceviz 2'nin çekimleri Şile'de gerçekleşti - 1. Resim

KONUSU NEDİR?

Düğün gecesinde Tahsin'in babasını kaybetmesinin ardından çift köyüne gider. Babasından kalan mirasın açıklanması beklenirken tüm mirası Tahsin'e bırakmasının ardından kardeşleri bu duruma bozulur.

Kimsenin bilmediği bir gömüyü bulmak için yola koyulan kardeşlerin komik anları aktarılırken Tahsin ve Hatice mirası nasıl kullanacağını düşünmeye başlar.

Fırat Tanış'ın başrolünde olduğu Çetin Ceviz 2'nin çekimleri Şile'de gerçekleşti - 2. Resim

OYUNCU KADROSU

Filmde yer alan isimler şöyle:

Fırat Tanış, Ayça Erturan, Ayhan Taş, Beyti Engin, Gürsu Gür, Özgün Aydın, Zeynep Kankonde, Sabahattin Yakut, Hilmi Özçelik, İlay Erkök, Deniz Özerman, Banu Fotocan, Ozan Uygun

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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