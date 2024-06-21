Hande Erçel ve Barış Arduç’un oynadığı Rüzgara Bırak’ın çekimleri başlıyor

Başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı Rüzgara Bırak filminde çekimler cumartesi günü başlayacak. Heyecanla beklenen filmin konusu ve oyuncu kadrosu merakla beklenirken Deniz Balkanlı, Gözde Mutluer gibi isimler de rol alacak. Ne zaman çıkacağı henüz belli olmayan film hakkında...

Çeşitli projelerde başrol olarak yer alan Hande Erçel, yeni bir proje ile karşımıza çıkacak. Erçel ve Arduç'un sevenlerini heyecanlandıran haber ile beraber kimlerin oynayacağı ve nerede çekildiği gündeme geldi.

RÜZGARA BIRAK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmin çekimleri cumartesi günü başlıyor. Çeşme ve İstanbul'da yapılacak olan çekimlerin biteceği tarih olarak temmuz ayı belirlenirken bu yaz filmin vizyona girmesi bekleniyor. Çıkış tarihi henüz duyurulmazken oyuncu kadrosu ses getirdi.

Engin Erden yönetmenliğini yaparken, Ceylan Naz senaryosunu yazdı. Heyecanla beklenen film için geri sayım başladı.

NEREDE ÇEKİLİYOR?

Filmin bu hafta sonu başlayan çekimleri İstanbul ve Çeşme'de gerçekleşirken temmuz ayının sonuna doğru bitmesi planlanıyor.

OYUNCU KADROSU

Filmde yer alan isimler arasında Gözde Mutluer,Barış Aytaç, Ahmet Saraçoğlu, Tuğrul Tülek, Serhat Nalbantoğlu, Şebnem Sönmez, Olimpia Ahenk gibi isimler yer alırken Elçin Günay da rol alacak. Deniz Balkanlı ise Barış Arduç'un canlandırdığı Yaman karakterinin Çeşme'deki DJ arkadaşı rolünü oynayacak.