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Süper Mario'nun yeni animasyon filmi Nisan 2026'da izleyiciyle buluşacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Süper Mario&#039;nun yeni animasyon filmi Nisan 2026&#039;da izleyiciyle buluşacak

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Süper Mario'nun yeni animasyon filminin Nisan 2026'da dünya genelinde vizyona gireceği açıklandı. 2023 yılında vizyona giren ilk film hasılat rekoru kırmıştı.

Japon konsol ve oyun üreticisi Nintendo'nun açıklamasına göre, ABD merkezli animasyon üreticisi Illumination işbirliğiyle çekilecek Süper Mario'nun yeni animasyon filmi, Nisan 2026'da vizyona girecek.

TARİHLER BELİRLENDİ

Yeni film, ABD dahil deniz aşırı izleyiciyle 3 Nisan 2026'da, Japon izleyiciyle 26 Nisan 2026'da buluşacak. Mario serisinin tasarımcılarından ve Nintendo yöneticilerinden Miyamoto Şigeru ile Illumination Üst Yöneticisi Chris Meledandri filmin yapımcılığını üstlenecek. Prodüksiyonu, Japon firması Nintendo ile Illumination'ın ana şirketi Universal Pictures ortaklaşa finanse edecek.

2023'TE VİZYONA GİRMİŞTİ

Nisan 2023'te gösterime giren ilk "Super Mario Bros.", dünya çapında 200 milyar yenden (1,26 milyar dolar) fazla hasılat elde etmişti. Nintendo'nun 1983'te "Mario Bros", 1985'te "Super Mario Bros" adıyla çıkarttığı oyun, ilk olarak Japonya ve Kuzey Amerika'da, daha sonra Avrupa ve Türkiye'de oyun tutkunlarıyla buluşmuştu.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
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