Aslıhan Zengin’in bıçaklanması olayında ilginç gelişme! Emniyete gelip suçu üstlenmeye çalıştı

İstanbul'da sokak ortasında tanımadığı bir şahıs tarafından bıçaklanan Aslıhan Zengin'in olayıyla ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı. Emniyete gelen 23 yaşındaki bir şahıs Zengin'i, platonik olarak aşık olduğu bir kızla arasını yapmadığı ve kendisini aşağıladığı için bıçakladığını söyledi. Yalan beyanda bulunduğu anlaşılan şahıs gözaltına alındı.

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz Aralık ayında saat 00.30 sıralarında Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Aslıhan Zengin (20), arkasından koşan kasklı şahıs tarafından belinden bıçaklamıştı. Olayın ardından saldırgan bıçağı olay yerinde peçeteye sarıp attıktan sonra kaçarken, genç kız yere düşmüştü. Kanlar içerisinde kalan genç kızın çığlıklarını duyan arkadaşları yanına gelmişti. İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan genç kız için sağlık ekiplerine ihbarda bulunulmuştu.

ASLIHAN GÜNLER SONRA TABURCU EDİLMİŞTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak hemen ameliyat alınmıştı. Bıçaklanması sonucu 3 organı zarar gören genç kız, 6 saat süren ameliyat sonucu hayati tehlikeyi atlatarak normal bakım servisine alınmış, günler sonrada taburcu edilmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak genç kızın ifadesine başvurmuştu.

EVDEN ÇIKTIKTAN SONRA TAKİP ETMİŞ

Genç kız ifadesinde kendisini yaralayan şahsın evinin bulunduğu sokaktan itibaren kendisini takip ettiğini, kendisini rahatsız eden ve şüphelendiği kimsenin olmadığını söylemişti. Saldırganın Zengin'i olayı gerçekleştirdikten sonra peçeteye sarıp attığı bıçağın kriminal incelemesinde herhangi bir parmak izine rastlanılamadığı öğrenilmişti. Olayla ilgili ortaya çıkan görüntülerde ise saldırganın olaydan sonra binadan çıkıp, koşarak merdivenlerden aşağıya indiği, cadde üzerinde bir süre daha koştuğu ardından kaskını çıkartıp yol kenarında beklediği esnada çevirdiği taksiye bindiği, bir süre semtte dolaşıp Merkez Mahallesi'nde bir sitenin önünde park halinde olanda plakasız motosiklete bindiği ve Hasdal yönüne doğru giderek kayıplara karıştığı tespit edilmişti. Şahsın elde edilen görüntülerinin net olmaması nedeniyle eşleşme sağlanamamıştı.

5 AY SONRA YAKALANDI

Olayla ilgili yaklaşık 5 aydır teknik ve fiziki takip yapan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, gelen ihbarları da değerlendirerek şahsın Murat H. (35) olduğunu tespit etmişti. Mobilya dükkanında çalışan şahsın iş yerine baskın yapan polis, onu bulamamıştı. Çalışanlara güvenlik kamera görüntülerini izleten polis, şahsın Murat H. olduğunu doğrulamıştı. İş yeri sahibi ise H.'nin bipolar davranış bozukluğu rahatsızlığı olduğunu söylemişti. Şahsın Güngören'de bir adreste mobilya montajında olduğunu öğrenen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, eve baskın düzenlemişti. Baskında H., montaj yaptığı esnada iş üstünde kıskıvrak yakalanmıştı. Gözaltına alınan şahsın evinde arama yapan polis, olay esnasında başında olan siyah-turuncu renkli kaskı ve olay esnasında giydiği kıyafetleri ele geçirmişti.

Şahsın ilk eşinin yumurtalık kanseri olduğu, ikinci bir telefon olduğu ortaya çıktığı ve farklı kadınlarla ilişkisi olduğu, eşini bu süreçte aldattığı, onu defalarca kez darbettiği, kanseri yenemeyen kadının ise hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca Murat H.'nin geçtiğimiz sene Ocak ayında başka bir kadınla evlendiği ve 1.5 yaşında oğlu olduğu öğrenilmişti.

Diğer yandan bıçaklanan Aslıhan Zengin'in, emniyete gelerek Murat H.'yi teşhis ettiği bilgisine ulaşılmıştı. Evinde bulunan kıyafetlerini ve kaskını doğrulayan Aslıhan Zengin, şahsı tanımadığını ifade etmişti. Emniyette ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen Murat H. çıkartıldığı mahkemece “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

POLİSE GİDİP SUÇU ÜSTLENMEYE ÇALIŞTI

Bu olaydan yaklaşık 13 gün sonra şoke eden bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Cafer B. (23) isimli şahıs, Kağıthane Asayiş Büro Amirliğine gelerek olayı kendisinin gerçekleştirdiğini söyledi. Şahıs ifadesinde, korsan taksicilik yaptığı dönemde Aslıhan Zengin'in kendi aracına bindiğini, daha sonra kendisini sosyal medyadan eklediğinde platonik olarak aşık olduğu İkra U. ile ortak arkadaş olduğunu gördüğünü ifade etti.

Şahıs ifadesinin devamında, Aslıhan Zengin'den kendisine bu ilişkinin olması için aracılık etmesini istediğini söylediğini, olay günü Aslıhan'ı aynı taleple ilgili aradığını, Aslıhan'ın kendisine aşağılayıcı ifadeler kullanması üzerine ablasına ait araçla olayın yaşandığı yere geldiğini, Aslıhan'ı yolda görüp kendisinin bıçakladığını söylediği bilgisine ulaşıldı. Şahıs olayda tutuklu Murat H.'nin kullandığı ve evinden çıkan kaskı da ne şekilde kendisinin aldığını ve geri verdiğini hatırlamadığını beyan etti.

"PSİKOLOJİK OLARAK İYİ DEĞİL"

Bunun üzerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, olayla ilgili Cafer B.'nin aracını kullandığını söylediği ablası Semra B.'nin ifadesine başvurdu. Semra B. de ifadesinde, “Cafer 7-8 ay önce trafik kazası geçirdi. Bu kaza sonrası psikolojik olarak etkilendi ve olmayan şeyleri ben yaptım demeye başladı. Sürekli kendisine ailemize komplo kurulduğunu, televizyonda gördüğü birçok olayı kendisinin yaptığını beyan etmeye başladı. Olay da bahsetmiş olduğu aracı ben 28.02.2024 tarihinde satın aldım. Yani olay tarihinde yani 23.12.2023 günü benim böyle bir aracım dahi yoktu. Kardeşim Cafer olmayan şeyleri kendi yapmış gibi söylemeye başladı ve psikolojik olarak iyi bir durumda değildir. Kardeşimi tedavi ettirmeye çalışıyoruz, ancak yanaşmıyor." dedi.

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SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili emniyette yeniden ifadesine başvurulan Aslıhan Zengin, şahsın platonik aşık olduğu İkra U.'yu hiç tanımadığını, şüpheli Cafer B.'nin anlattığı hiçbir şeyin aralarında geçmediğini, şahsın kim olduğunu dahi bilmediğini söyledi ve Cafer B.'den şikayetçi oldu. İfadelerin ardından savcılık talimatı üzerine Cafer B., “suç uydurma” suçundan gözaltına alındı. Adli işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şahsın “intihara teşebbüs”, “kasten yaralama” ve “ateşli silahla kanununa muhalefet” suçlarından kaydı olduğu ve işsiz olduğu öğrenildi.