Fransa neden karıştı, protestoların nedeni ne? Fransa'daki olaylarda son durum

Dünyanın gözü gerginliğin giderek tırmandığı Fransa'da! Fransa'da liseliler, çiftçiler ve iklim aktivistleri başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerinin destek verdiği sarı yelekliler hareketi yüzlerce farklı noktada hayat pahalılığına karşı eylem yapıyor.Başkent Paris'teki Cumhuriyet Heykeli Anıtı ve çevresinde bir araya gelen göstericilerin de katıldığı protestolarda polis ekipleri ile göstericiler arasındaki çatışmalar sürüyor. İşte Fransa'daki olaylarda son durum...

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Fransa’da günlerdir devam eden lise eylemleri dünya gündeminde! Son haftalarda yüz binlerce öğrenci, Fransa'da 15-18 yaş grubunun eğitim gördüğü liselerdeki personel eksikliğini ve binaların bakımsızlığını protesto ediyor. Sendika üyeleri ve diğer protesto gruplarının katılımıyla prostestolar geniş bir alana yayıldı. Bu gruplar arasında, 2018'den itibaren bir yılı aşkın süre hayat pahalılığını protesto eden ve Fransa tarihinin en uzun soluklu protesto hareketlerinden biri haline gelen Sarı Yelekliler de bulunuyor. Yerel makamlardan izin alınmadan yapılan eylemde polis ve eylemciler arasında yaşanan gergin anlara ait görüntüler yerel basın ve sosyal medyaya yansıdı.

Fransa neden karıştı, protestoların nedeni ne? Fransadaki olaylarda son durum

FRANSA EYLEMLERİNDE YAŞANANLAR

Yerel makamlardan izin alınmadan yapılan eylemde polis ve eylemciler arasında yaşanan gergin anlara ait görüntüler yerel basın ve sosyal medyaya yansıdı.Fransa'da 17 Eylül'de başlayan ve farklı şehirlere yayılan lise eylemlerinde bazı araçlar kullanılamaz hale gelirken bazı dükkanlar tahrip edildi.İçişleri Bakanlığı'nın son açıklamasına göre gösterilerde yakalananların sayısı 2 bin 400'ü aştığı bildirildi.

Aralarında lüks markaların şubelerinin de bulunduğu birçok dükkanın yağmalandığı gösterilerde, Limoges kentindeki tarihi belediye binası ateşe verilmişti.



Dünkü gösteriler kapsamında ülke genelinde 2 binden fazla kişi gözaltına alınırken, 600'den fazla polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.



Gösteriler kapsamında Paris'te fenalaşan bir gösterici hayatını kaybederken, Saint-Etienne kentinde ise bir göstericinin eli kopmuştu.

Fransa neden karıştı, protestoların nedeni ne? Fransadaki olaylarda son durum



İÇİŞLERİ BAKANI'NA İSTİFA ÇAĞRISI

Fransa'da siyasetçiler, şiddet olaylarına sahne olan sarı yeleklilerin gösterilerini iyi yönetemediği gerekçesiyle İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in istifasını talep etti.

Fransa'da muhalif siyasetçiler, hükümetin sarı yeleklilerin ülke genelindeki dünkü gösterilerini yönetmekte yetersiz kaldığı değerlendirmesini yaparak, söz konusu gösterileri iyi yönetemediği gerekçesiyle Nunez'e istifa çağrısında bulundu.

Yeşiller Partisi (EELV) cumhurbaşkanı adayı Marine Tondelier, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki açıklamada, Nunez'in dünkü bilançosunun "tam anlamıyla bir felaket" olduğunu savundu.

Tondelier, on binlerce kişinin temel hakları olan barışçıl gösteri hakkından mahrum kaldığını, farklı kentlerin ortalığı kırıp döken insanların eline terk edildiğini belirtti.

Fransa neden karıştı, protestoların nedeni ne? Fransadaki olaylarda son durum

Gösterilerde ayrım gözetmeksizin uygulanan baskının, barışçıl bir şekilde yürümeye gelen kişilerin polis şiddetine maruz kalmasına neden olduğunu vurgulayan Tondelier, Nunez'i vatandaşların ve malların güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almamakla suçladı.

Tondelier, gösterilerin boyutunu hafife alan Nunez'in dünkü durum karşısında yetersiz kaldığını vurgulayarak, "17 Ekim gününün (Nunez'in) istifa etmesinden başka bir çıkış yolu olamaz." değerlendirmesini yaptı.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Eric Coquerel, X hesabındaki açıklamada, dünkü gösterilerde kamu düzenini sağlamak için polisin başvurduğu yöntemi "vahşilik" olarak nitelendirerek, "Nunez istifa etmeli." ifadesini kullandı.

LFI Milletvekili Daniele Obono, sosyal medya hesabından hem Nunez'e hem de Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'ya istifa çağrısı yaptı.

LFI Milletvekili Antoine Leaument da dünkü gösterilere işaret ederek, "Sayın Laurent Nunez, istifa edin." görüşünü paylaştı.Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi Milletvekili Laure Lavalette ise sosyal medya hesabından yaptığı iki farklı paylaşımda, "bugün 18 Ekim olmasına rağmen Nunez'in hala istifa etmediğini" aktardı.

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