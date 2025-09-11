Sarı kırmızılı ekip, 4. haftada Rizespor ile mücadele etmiş ve 3-1 skorla maçın galibi olmuştu. Eyüpspor ise Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Peki, Galatasaray - Eyüpspor maçı ne zaman? İşte tüm ayrıntılar...

EYÜPSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor-Galatasaray maçı 13 Eylül 2025 Cumartesi günü oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşecek karşılaşma saat 17.00’de başlayacak.

EYÜPSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Eyüpspor-Galatasaray maçı, beIN Sports üzerinden naklen yayınlanacaktır.