Galatasaray - Eyüpspor maçı ne zaman?
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Eyüpspor, Galatasaray'ı konuk ediyor.Ligin 5. haftasında gerçekleşecek mücadelede sarı kırmızılı takip namağlup serisini sürdürmek istiyor. Öte yandan Eyüpspor da 3 puanın sahibi olmak için sahada elinden geleni yapmakta kararlı. Peki, Galatasaray maçı ne zaman? İşte karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar...
Sarı kırmızılı ekip, 4. haftada Rizespor ile mücadele etmiş ve 3-1 skorla maçın galibi olmuştu. Eyüpspor ise Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Peki, Galatasaray - Eyüpspor maçı ne zaman? İşte tüm ayrıntılar...
EYÜPSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Eyüpspor-Galatasaray maçı 13 Eylül 2025 Cumartesi günü oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşecek karşılaşma saat 17.00’de başlayacak.
EYÜPSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Eyüpspor-Galatasaray maçı, beIN Sports üzerinden naklen yayınlanacaktır.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin