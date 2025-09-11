Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray - Eyüpspor maçı ne zaman?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Galatasaray - Eyüpspor maçı ne zaman?
Eyüpspor, Galatasaray'ı konuk ediyor.Ligin 5. haftasında gerçekleşecek mücadelede sarı kırmızılı takip namağlup serisini sürdürmek istiyor. Öte yandan Eyüpspor da 3 puanın sahibi olmak için sahada elinden geleni yapmakta kararlı. Peki, Galatasaray maçı ne zaman? İşte karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar...

Sarı kırmızılı ekip, 4. haftada Rizespor ile mücadele etmiş ve 3-1 skorla maçın galibi olmuştu. Eyüpspor ise Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Peki, Galatasaray - Eyüpspor maçı ne zaman? İşte tüm ayrıntılar...

EYÜPSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor-Galatasaray maçı 13 Eylül 2025 Cumartesi günü oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşecek karşılaşma saat 17.00’de başlayacak.

EYÜPSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Eyüpspor-Galatasaray maçı, beIN Sports üzerinden naklen yayınlanacaktır. 

