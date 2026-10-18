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Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, tarihi değişecek mi? GS-FB derbi tarihi gündemde

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Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, tarihi değişecek mi? GS-FB derbi tarihi gündemde
Başlık ResmiGalatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, tarihi değişecek mi

Trendyol Süper Lig’de futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde maçın oynanacağı tarihle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Ligin 9. haftasında yapılması planlanan karşılaşmanın, güvenlik ve organizasyon planlamaları nedeniyle yeniden düzenlenebileceği öne sürüldü. Futbolseverler ise Galatasaray-Fenerbahçe maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak sorularını gündeme taşıdı. Şimdi ise GS-FB derbi tarihi merakla araştırılıyor.

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25 Ekim’de kent genelinde düzenlenecek yoğun etkinlikler nedeniyle emniyet birimlerinin alacağı tedbirler maç programını etkilemişti. 26 Ekim 2026'da oynanması beklenen derbi için ''Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, tarihi değişecek mi?'' soruları ise gündemde yerini aldı.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, tarihi değişecek mi? GS-FB derbi tarihi gündemde
Başlık ResmiGalatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, tarihi değişecek mi? GS-FB derbi tarihi gündemde

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇ TARİHİ DEĞİŞECEK Mİ?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihinin değişebileceği iddia edildi. Daha önce 26 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanması planlanan karşılaşmanın 25 Ekim Pazar gününe alınması gündeme geldi. İddianın, İstanbul’da düzenlenecek etkinlikler nedeniyle yapılacak güvenlik planlamalarından kaynaklandığı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından tarih değişikliğine ilişkin henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı. Şu an için derbinin tarihinin değişip değişmeyeceği kesinleşmedi.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, tarihi değişecek mi? GS-FB derbi tarihi gündemde
Başlık ResmiGalatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, tarihi değişecek mi? GS-FB derbi tarihi gündemde

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için daha önce 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30 programı duyuruldu. Son iddiaya göre karşılaşma bir gün erkene alınarak 25 Ekim Pazar günü oynanabilir.

Derbinin kesin günü ve saati, TFF’nin yapacağı açıklamanın ardından netleşecek.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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