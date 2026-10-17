Lukaku ve Kerem açılışı yaptı, Fenerbahçe derbi öncesi seriye bağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in sekizinci haftasında ağırladığı Alanyaspor'u 3-0 yenerek Aston Villa mağlubiyetinin ardından moral buldu. Ligde çıktığı son üç maçtan galibiyetle ayrılmayı başaran sarı lacivertliler; 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle puanını 16 yaptı ve zirve takibini sürdürdü. Fenerbahçe'de yeni transfer Romelu Lukaku ve Kerem Aktürkoğlu, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve etkili bir performans sergileyen İrfan Can Kahveci'nin 3 golü iptal edildi. Son maçına 28 Mart 2025'te çıkan Mert Hakan Yandaş, müsabakanın 77. dakikasında oyuna girerek 568 gün sonra sahalara döndü.

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İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in sekizinci haftasında Joao Pereira yönetimindeki Corendon Alanyaspor'u ağırladı.

KADIKÖY'DE RAHAT GALİBİYET

Chobani Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0'lık skorla geçerek ligde üst üste üçüncü maçından galibiyetle ayrıldı. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Romelu Lukaku, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 87. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.

GREENWOOD PENALTI KAÇIRDI

Fenerbahçe'de kazanılan penaltıda topun başına geçen Mason Greenwood, Alanya kalecisi Victor'u geçemedi. İrfan Can dönen topu tamamlasa da ceza sahası ihlali nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.

LUKAKU VE AKTÜRKOĞLU SİFTAH YAPTI

Sarı lacivertlilerin Belçikalı santrforu Romelu Lukaku ve milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe - Alanyaspor

İRFAN CAN'IN 3 GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve etkili bir performans sergileyen İrfan Can Kahveci'nin 3 golü iptal edildi. İrfan Can'ın ilk golü penaltıda ceza sahası ihlali, ikinci golü faul, üçüncü golü ise ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

MERT HAKAN SAHALARA DÖNDÜ

Son maçına 28 Mart 2025'te Bodrum Futbol Kulübü karşısında çıkan Mert Hakan Yandaş, müsabakanın 77. dakikasında oyuna girerek 568 gün sonra sahalara döndü.

ÖNCE PRAG SONRA GALATASARAY

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında salı günü Slavia Prag'ı konuk edecek. Sarı lacivertliler, Süper Lig'in dokuzuncu haftasında ise ezeli rakibi Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe - Alanyaspor

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

13. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Oğuz Aydın'ın arka direğe ortasında Greenwood, kale sahası önündeki Lukaku'ya çıkardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.

16. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahasına hareketlenen Levent Mercan, Fatih Aksoy'un müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.

18. dakikada penaltı atışında topun başına Greenwood geçti. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Victor'dan dönen topu İrfan Can Kahveci ağlara yolladı. Ancak İrfan Can Kahveci'nin atış sırasında ceza sahası içinde olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

31. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında soldan ceza sahasına giren Oğuz Aydın, rakibinden sıyrılıp şutunu çekti, kaleci Victor bu pozisyonda topu kontrol etti.

40. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Guendouzi'nin pasında solda topla buluşan Levent Mercan, kale sahasına hareketlenen Lukaku'ya yerden sert gönderdi. Bu futbolcu, yakın mesafeden topu ağlara yolladı: 1-0

Mücadelenin ilk 45 dakikası Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

47. dakikada İrfan Can Kahveci'nin attığı gol, VAR incelemeesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi.

Fenerbahçe - Alanyaspor

47. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği ortada savunmadan seken topu alan Levent Mercan, ön direğe hareketlenen İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda, top filelerle buluştu. Ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Çağdaş Altay, öncesinde faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.

63. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Greenwood, sağdan savunmanın arkasına hareketlenen İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

65. dakikada Alanyaspor gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Hagi uzaktan çok sert vurdu, kaleci Ederson meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

66. dakikada soldan kazanılan korner atışında Hadergjonaj ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Fatih Aksoy'un kafa vuruşunda, kaleci Ederson meşin yuvarlağı kontrol etti.

71. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun pasında savunmadan seken top yine bu futbolcunun önünde kaldı. Kerem ceza yayı üzerinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0

74. dakikada Hadergjonaj'ın kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırdığı top ceza sahası dışındaki Meschack'ta kaldı. Bu futbolcunun gelişine sert şutunda, Ederson uzanarak golü önledi.

75. dakikada Alanyaspor savunmasının kullandığı faul atışında meşin yuvarlağı kaleci Victor'dan önce kapan İrfan Can Kahveci, kale sahası önündeki Oğuz Aydın'a pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda, savunma son anda ayak koyarak gole engel oldu.

87. dakikada Brown'ın pasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, kale sahası önündeki Muric'i gördü. Meşin yuvarlağı kontrol eden golcü futbolcu, dönerek vuruşuyla fileleri havalandırdı: 3-0

Fenerbahçe - Alanyaspor

KARTAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son oynadıkları Aston Villa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti.

Deneyimli çalıştırıcı, Chobani Stadı'nda oynanan müsabakada Aston Villa maçına ilk 11'de başlattığı Archie Brown, İsmail Yüksek ve Vedat Muric'i yedek soyundururken, bu isimlerin yerine Levent Mercan, N'Golo Kante ve Romelu Lukaku'yu ilk 11'de sahaya sürdü.

Corendon Alanyaspor karşısında kalede Ederson'u oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta alanda N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi görev alırken, hücum hattını Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın oluşturdu. Fenerbahçe'de gol yollarında ise ilk kez Romelu Lukaku ilk 11'de tercih edildi.

Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Kojo Oppong, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene ve Vedat Muric ise yedek soyundu.

Fenerbahçe - Alanyaspor

SANTRFORDA TERCİH LUKAKU

Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku, müsabakaya ilk 11'de başladı.

Sarı-lacivertli takıma transfer döneminin son günlerinde katılan ve uzun süre yedek kalan Lukaku, sadece deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçına 11'de başlamıştı.

Fenerbahçe ile toplamda 10 maçta görev alan ve bunların sadece 1'inde ilk 11'de tercih edilen Lukaku, Corendon Alanyaspor karşısında yeniden 11'de görevlendirildi.

ASENSİO KADRODA YOK

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Corendon Alanyaspor karşısında kadroda yer almadı.

Aston Villa maçı için İngiltere'ye götürülen ancak sağlık heyetinin oynamasında sakınca gördüğü Asensio, söz konusu maçta kadrodan çıkarılmıştı.

Corendon Alanyaspor maçı öncesinde gündemi uzun süre meşgul eden Asensio, sağlık durumu nedeniyle Corendon Alanyaspor maçının kadrosuna da alınmadı.

KANTE TAKIMA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin yıldız ismi N'Golo Kante, 1 maç sonra formasına kavuştu. Dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Aston Villa maçında forma giyemeyen tecrübeli orta saha, sakatlığının geçmesinin ardından Corendon Alanyaspor karşısında maça ilk 11'de başladı.

Fenerbahçe - Alanyaspor

LEVENT 10 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'de Levent Mercan, 10 maç aranın ardından ilk 11'de şans buldu. Sezona iyi bir başlangıç yapan Levent, son olarak Gençlerbirliği karşısında maça 11'de başlamıştı.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marco Asensio ve Mert Müldür, zorlu müsabakada görev almadı.

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