Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin 3 golü iptal edildi

Süper Lig'in sekizinci haftasında Alanyaspor'u 3 golle geçen Fenerbahçe'de milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin 3 golü iptal edildi. İrfan Can'ın ilk golü penaltıda ceza sahası ihlali, ikinci golü faul, üçüncü golü ise ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

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Trendyol Süper Lig'in sekizinci haftasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şanssızlığını bir türlü kıramadı. Kadıköy'deki mücadeleye ilk 11'de başlayan ve performansıyla takımın etkili isimlerinden biri olan İrfan Can Kahveci, 3 kez fileleri havalandırsa da geçerlilik kazanmadı.

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PENALTIDA CEZA SAHASI İHLALİ

Müsabakanın 18. dakikasında penaltı atışında topun başına Greenwood geçti. İngiliz yıldızın vuruşunda, kaleci Victor'dan dönen topu İrfan Can Kahveci ağlara yolladı. Ancak İrfan Can Kahveci'nin atış sırasında ceza sahası içinde olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

Fenerbahçe - Alanyaspor

GOL ÖNCESİ FAUL

Karşılaşmanın 47. dakikasında Oğuz Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği ortada savunmadan seken topu alan Levent Mercan, ön direğe hareketlenen İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. İrfan'ın çaprazdan vuruşunda, top filelerle buluştu. Ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Çağdaş Altay, öncesinde faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.

OFSAYTA TAKILDI

Mücadelede bir kez daha ağları sarsan 31 yaşındaki futbolcu, bu kez de ofsayta takıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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