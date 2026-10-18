18 Ekim 2026 Pazar günü futbol heyecanı Türkiye'de ve Avrupa liglerinde devam ediyor. Günün programında Trendyol Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmalarının yanı sıra LaLiga, Bundesliga, Ligue 1 ve Serie A mücadeleleri de sahne alacak. Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var merak edilirken 18 Ekim bugünkü maçlar takvimi netlik kazandı. Bugün Kasımpaşa ile Samsunspor, Kocaelispor ile Göztepe ve İstanbul Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Avrupa'da ise Real Madrid-Sevilla, Milan-Atalanta ve Juventus-Lazio maçları günün öne çıkan karşılaşmaları arasında.

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18 Ekim Pazar günü Türkiye'de Süper Lig'de üç, 1. Lig'de ise dört karşılaşma oynanacak. Avrupa liglerinde de yoğun bir maç takvimi futbolseverleri bekliyor. Peki, bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var?

Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 18 Ekim bugünkü maçlar

BUGÜN MAÇ VAR MI, BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig'de günün ilk mücadelesinde Kasımpaşa ile Samsunspor saat 13.30'da karşılaşacak. Saat 16.00'da Kocaelispor ile Göztepe'nin mücadelesi başlayacak. Günün son Süper Lig karşılaşmasında ise İstanbul Başakşehir, saat 19.00'da Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

İspanya'da Real Madrid ile Sevilla saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. İtalya'da Milan-Atalanta mücadelesi saat 19.00'da, Juventus-Lazio karşılaşması ise 21.45'te başlayacak. Almanya'da Bayer Leverkusen ile Freiburg, Fransa'da ise Lyon ile Nice günün dikkat çeken eşleşmeleri arasında.

Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 18 Ekim bugünkü maçlar

18 EKİM BUGÜNKÜ MAÇLAR

Türkiye - Süper Lig

13:30 | Kasımpaşa - Samsunspor

16:00 | Kocaelispor - Göztepe

19:00 | İstanbul Başakşehir - Gaziantep FK

Türkiye - 1. Lig

13:30 | Alagöz Holding Iğdır FK - Boluspor

16:00 | Metro Holding Kayserispor - Batman Petrolspor

16:00 | Vanspor - Eminevim Ümraniyespor

19:00 | İstanbulspor - Antalyaspor

İspanya - LaLiga

15:00 | CA Osasuna - Racing Santander

17:15 | Celta de Vigo - Alaves

19:30 | Malaga - Real Sociedad San Sebastian

22:00 | Real Madrid - Sevilla

Almanya - Bundesliga

16:30 | Bayer Leverkusen - Freiburg

18:30 | Borussia Mönchengladbach - Hoffenheim

Fransa - Ligue 1

16:00 | Angers - Marsilya

18:15 | Le Havre - Auxerre

18:15 | Lorient - Monaco

18:15 | Paris FC - Stade Rennais FC

21:45 | Olympique Lyon - OGC Nice

İtalya - Serie A

13:30 | Udinese Calcio - US Lecce

16:00 | ACF Fiorentina - Como 1907

19:00 | AC Milan - Atalanta BC

21:45 | Juventus Turin - Lazio Rome

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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