Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 18 Ekim bugünkü maçlar
18 Ekim 2026 Pazar günü futbol heyecanı Türkiye'de ve Avrupa liglerinde devam ediyor. Günün programında Trendyol Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmalarının yanı sıra LaLiga, Bundesliga, Ligue 1 ve Serie A mücadeleleri de sahne alacak. Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var merak edilirken 18 Ekim bugünkü maçlar takvimi netlik kazandı. Bugün Kasımpaşa ile Samsunspor, Kocaelispor ile Göztepe ve İstanbul Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Avrupa'da ise Real Madrid-Sevilla, Milan-Atalanta ve Juventus-Lazio maçları günün öne çıkan karşılaşmaları arasında.
18 Ekim Pazar günü Türkiye'de Süper Lig'de üç, 1. Lig'de ise dört karşılaşma oynanacak. Avrupa liglerinde de yoğun bir maç takvimi futbolseverleri bekliyor. Peki, bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var?
BUGÜN MAÇ VAR MI, BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig'de günün ilk mücadelesinde Kasımpaşa ile Samsunspor saat 13.30'da karşılaşacak. Saat 16.00'da Kocaelispor ile Göztepe'nin mücadelesi başlayacak. Günün son Süper Lig karşılaşmasında ise İstanbul Başakşehir, saat 19.00'da Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
İspanya'da Real Madrid ile Sevilla saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. İtalya'da Milan-Atalanta mücadelesi saat 19.00'da, Juventus-Lazio karşılaşması ise 21.45'te başlayacak. Almanya'da Bayer Leverkusen ile Freiburg, Fransa'da ise Lyon ile Nice günün dikkat çeken eşleşmeleri arasında.
18 EKİM BUGÜNKÜ MAÇLAR
Türkiye - Süper Lig
13:30 | Kasımpaşa - Samsunspor
16:00 | Kocaelispor - Göztepe
19:00 | İstanbul Başakşehir - Gaziantep FK
Türkiye - 1. Lig
13:30 | Alagöz Holding Iğdır FK - Boluspor
16:00 | Metro Holding Kayserispor - Batman Petrolspor
16:00 | Vanspor - Eminevim Ümraniyespor
19:00 | İstanbulspor - Antalyaspor
İspanya - LaLiga
15:00 | CA Osasuna - Racing Santander
17:15 | Celta de Vigo - Alaves
19:30 | Malaga - Real Sociedad San Sebastian
22:00 | Real Madrid - Sevilla
Almanya - Bundesliga
16:30 | Bayer Leverkusen - Freiburg
18:30 | Borussia Mönchengladbach - Hoffenheim
Fransa - Ligue 1
16:00 | Angers - Marsilya
18:15 | Le Havre - Auxerre
18:15 | Lorient - Monaco
18:15 | Paris FC - Stade Rennais FC
21:45 | Olympique Lyon - OGC Nice
İtalya - Serie A
13:30 | Udinese Calcio - US Lecce
16:00 | ACF Fiorentina - Como 1907
19:00 | AC Milan - Atalanta BC
21:45 | Juventus Turin - Lazio Rome