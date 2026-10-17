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Fırat Aydınus'tan Fenerbahçe maçının VAR hakemine tepki: "Hiçbir ifade seni kurtaramaz!"

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Fırat Aydınus'tan Fenerbahçe maçının VAR hakemine tepki:
Başlık ResmiFırat Aydınus'tan Fenerbahçe maçının VAR hakemine tepki: "Hiçbir ifade seni kurtaramaz!"

Eski hakem Fırat Aydınus, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u farklı mağlup ettiği maçta, sarı lacivertlilerin iptal edilen golünde hakem Çağdaş Altay'a inceleme önerisinde bulunan VAR hakemi Sarper Barış Saka'yı sert sözlerle eleştirdi.

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Trendyol Süper Lig'in sekizinci haftasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin iptal edilen golü tartışmaya neden oldu.

FAUL GEREKÇESİYLE İPTAL EDİLDİ

Müsabakanın 47. dakikasında Oğuz Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği ortada savunmadan seken topu alan Levent Mercan, ön direğe hareketlenen İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. İrfan'ın çaprazdan vuruşunda, top filelerle buluşsa da VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Çağdaş Altay, öncesinde faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.

VAR PROTOKOLÜNÜN DIŞINA ÇIKILDI

VAR hakemi Sarper Barış Saka'nın protokol dışına çıkarak yanlış müdahalede bulunduğunu belirten eski hakem Fırat Aydınus, Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde hata yapıldığını kaydetti.

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"PROTOKOLÜ HÂLÂ ÖĞRENEMEMİŞSİN"

Sarı lacivertlilerin iptal edilen ikinci golünde hakem Çağdaş Altay'ı VAR'a davet eden Sarper Barış Saka'yı sert sözlerle eleştiren Fırat Aydınus, "Sarper Barış Saka, yıllardır VAR hakemliği yapıyorsun. Hakemlikte tek işin VAR olmak! Buna rağmen prosedürü ve protokolü hâlâ bilmiyorsan, atılan bir gole hangi şartlarda müdahale edilebileceğini öğrenememişsen, bil ki vereceğin hiçbir ifade bu saatten sonra seni kurtaramaz!" ifadelerini kullandı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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