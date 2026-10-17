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Lukaku'dan Prag ve Galatasaray maçı sözleri

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Lukaku'dan Prag ve Galatasaray maçı sözleri
Başlık ResmiLukaku'dan Prag ve Galatasaray maçı sözleri

Trendyol Süper Lig'in sekizinci haftasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Belçikalı futbolcu Romelu Lukaku, elde edilen 3 puanın takımın özgüveni açısından önemli olduğunu belirtti. Lukaku, önce oynayacakları Slavia Prag maçına odaklanacaklarını, Galatasaray derbisini ise daha sonra düşüneceklerini söyledi.

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Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Lukaku, galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunun altını çizdi.

"ALDIĞIMIZ GALİBİYET, ÖZ GÜVEN AÇISINDAN ÖNEMLİYDİ"

Takım olarak koleklif oynadıklarını vurgulayan deneyimli oyuncu, "İyi bir oyun ortaya koyduk. Hocamızın bizden istediği şeyleri yerine getirdik. Bunu yerine getirmek için elimizden gelenin en iyisini yaptık. İkinci yarıda 2 güzel gol attık. Aldığımız galibiyet, öz güven açısından önemliydi. Oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçında da ilk galibiyetimizi elde etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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"BANA ÇOK DESTEK VERDİLER"

Sarı-lacivertli forma altında ilk golünü kaydettiği için çok mutlu olduğunun altını çizen Lukaku, "Takım adına güzel bir galibiyet oldu. Ben de gol attığım için ayrıca mutlu oldum. Bu anlamda takıma, personele, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar bana çok destek verdiler. En iyi şekilde devam etmek ve ligde en üst noktaya çıkmak istiyoruz. Maç maç ivmemizi artırarak gitmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Her maçta ilk 11'de başlamak istediğini dile getiren Lukaku, 20 Ekim Salı günü oynayacakları Slavia Prag maçına odaklanacaklarını, Galatasaray derbisini ise daha sonra düşüneceklerini söyledi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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