İsmail Kartal'dan Slavia Prag ve Galatasaray açıklaması

Alanyaspor karşısında alınan 3 gollü galibiyetin ardından oyuncularının gösterdiği reaksiyondan memnun olduğunu belirten Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag ve Galatasaray derbisi öncesinde moral kazandıklarını söyledi.

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Trendyol Süper Lig'in sekizinci haftasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek üst üste üçüncü lig maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı.

"3-0 KAZANDIK, DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİK"

Aston Villa mağlubiyetinin ardından iyi bir reaksiyon verdiklerini söyleyen Kartal, "Son Şampiyonlar Ligi maçından üzücü bir skorla ayrıldık. O defteri kapattık. Alanyaspor maçını düşünmek zorundaydık. İki gündür bu maçı konuştuk; antrenman fazla yapamadık, çok fazla analiz yaptık. Ne gibi üstünlükler sağlayabileceğimizi anlattık. Oyuncularım bunu gayet iyi yerine getirdiler. Öbür maçtan sonra bugünkü maçta taraftarlarımızın müthiş desteğiyle ve enerjisiyle çok güzel bir maç çıkardık. 3-0 kazandık, daha farklı kazanabilirdik. Penaltı kaçırdık. Rakibin 1-2 pozisyonu, uzaktan şutları var. Ancak, sonuçta maç başından sonuna kadar kontrol tamamen bizdeydi. Sonuçta dediğim gibi gerçekten çok güzel bir karakter ve reaksiyon gösterdi oyuncularım. Onları tebrik ediyorum. Fenerbahçe taraftarına canı gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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"PRAG VE DERBİ ÖNCESİ MORAL OLDU"

Şampiyonlar Ligi'ndeki Prag ve ligde Galatasaray maçları öncesinde moral kazandıklarını kaydeden tecrübeli teknik adam, "Bu galibiyet Slavia Prag ve derbi öncesi moral oldu. Şimdi Slavia maçına konsantre olacağız. 2-3 günde bir maç oynuyoruz. Kolay değil. Oyuncuları fiziksel ve mental olarak hazırlayacağız. Bazı oyuncuları dinlendirerek oynamaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

İsmail Kartal

"MOTİVASYONU YÜKSEK TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Takımda her oyuncunun motivasyonunu yüksek tutmaya çalıştıklarını belirten İsmail Kartal, "Her antrenör bundan mutlu olur, gurur duyar. Rize'de de sonradan girenler gol attılar. Biz gerçekten kaliteli takımız. Oynayanlar, oyuna girenler... Oyuncuların motivasyonları önemli. Oynayan oynamayan herkesin motivasyonunu yüksek tutmaya çalışıyoruz. Maç maç bakıyoruz. Şans bulunca oyuncularım en iyisini yapmaya çalışıyor. Kerem ve Lukaku gol attı, üzerlerindeki baskıyı attılar. Çok şükür 3 puanla yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

GREENWOOD PENALTI KULLANACAK MI?

İkinci kez penaltı kaçıran Greenwood'a yönelik soruyu da cevaplayan Kartal, "Greenwood sonraki maçlarda penaltı atmaya devam edecek mi?" şeklindeki soruya, "Onu düşüneceğiz." cevabını verdi.

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