Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçı öncesinde Eryaman Stadı’nın zeminine dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam, “Kötü bir zemin olduğunu görüyoruz ama bunu kafamızdan silmemiz gerekiyor” dedi.

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Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Gençlerbirliği’ne konuk olacak Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından ligde oynamanın zorluğuna değinen Buruk, Eryaman Stadyumu’nun kötü zeminine dikkat çekerek oyuncularından sahaya odaklanmalarını istedi.

Okan Buruk’tan Gençlerbirliği maçı öncesi zemin çıkışı

“KÖTÜ ZEMİNİ KAFAMIZDAN SİLMEMİZ GEREKİYOR”

Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından ligde mücadele etmenin kolay olmadığını belirten Okan Buruk, bu zorluğu aşmanın kendi ellerinde olduğunu söyledi. Takımın dinlenme sürecini tamamladığını ve karşılaşmaya iyi odaklanmaları gerektiğini ifade eden tecrübeli teknik adam, Gençlerbirliği’nin kadro kalitesine de dikkat çekti. Rakiplerinin kendilerine karşı yüksek mücadele gücüyle oynayacağını belirten Buruk, saha zeminiyle ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Rakibimiz önemli bir takım ve önemli oyuncuları var. Bize karşı maksimum derecede mücadele gösterecekler. O yüzden oyuncularımla birlikte iyi hazırlanmaya çalıştık. Kötü bir zemin olduğunu görüyoruz ama bunu da kafamızdan silmemiz gerekiyor. Sahaya çok takılmadan, diğer şeylere takılmadan oynamalıyız.”

Okan Buruk’tan Gençlerbirliği maçı öncesi zemin çıkışı

OKAN BURUK’TAN ROTASYON MESAJI

Yoğun maç takvimi nedeniyle kadroda rotasyona gittiklerini belirten Okan Buruk, Gençlerbirliği karşısında da oyuncu değişikliklerinin gündemde olacağını dile getirdi. Futbolcularını dönüşümlü olarak kullandıklarını vurgulayan Buruk, karşılaşmaya başlayacak oyuncular kadar sonradan oyuna girecek isimlerin de önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

“Her maç rotasyon, oyuncu değişikliği yapıyoruz. Çok önemli maçlarımız var. Bu maçlarda da değiştire değiştire oynatıyoruz. Bir oyuncu grubuyla başlayacağız, diğerleriyle devam edeceğiz. Önemli olan o arzuyu, isteği sahaya yansıtmak.”

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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