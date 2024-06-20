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Galatasaray ile adı anılan Batshuayi’nin güncel piyasa değeri 8,5 milyon avro

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray ile adı anılan Batshuayi’nin güncel piyasa değeri 8,5 milyon avro

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen oyuncunun takımı ile sözleşmesi bitiyor ve uzatma opsiyonu bulunmuyor. Transfer haberlerinin ardından taraftarlar Batshuayi Galatasaray'a gelecek mi merak ederken güncel piyasa değerini de araştırmaya başladı. 3 milyon avro da imza parası ödenmesi beklenen futbolcunun transfer haberleri...

Sarı lacivertli ekipte ayrılık yaşanması beklenirken Michy Batshuayi’nin Galatasaray ile anlaşması bekleniyor. Taraftarların yakından takip ettiği transferde Batshuai ne kadar kazanacak, maaşı belli mi araştırılırken son duruma dair bilgileri derledik.

BATSHUAYİ GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Süper Lig'de transfer heyecanı devam ediyorken Batshuayi’nin adı Galatasaray ile anılıyor. Sıllık 3 milyon avrodan 3 yıllık anlaşma sağlandığı öğrenilirken 3 milyon avro imza parası ödeneceği de öğrenildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, oyuncunun temsilcisi Meissa N'diaye transfer görüşmelerini sonlandırmak için avukatıyla birlikte İstanbul'a geldi.

Galatasaray ile adı anılan Batshuayi’nin güncel piyasa değeri 8,5 milyon avro - 1. Resim

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 2024

Oyuncu, sarı lacivertli forma ile 43 maça çıkarken toplamda 24 gol kaydederken 3 asist yaptı. Güncel değeri ise 8,5 milyon avro.

2021 senesinde Beşiktaş'a kiralık olarak gelen oyuncu, Fenerbahçe'ye 3,5 milyon Euro bonservis bedeli gelmişti. Şimdi ise Galatasaray'da forma giymesi bekleniyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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