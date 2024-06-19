Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Batshuayi Galatasaray için sağlık kontrolünden geçecek

Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı. Belçikalı oyuncu Galatasaray için sağlık kontrolünden geçecek.

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla başarılı bir performans gösteren Michy Batshuayi'nin sözleşmesi sona ermişti. Belçikalı oyuncu Galatasaray ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

SportsDigitale'nin haberine göre; Michy Batshuayi, Galatasaray'dan yıllık 3 milyon Euro maaş kazanacak. 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Belçikalı oyuncu 3 milyon Euro da imza parası alacak. Ayrıca, Belçikalı golcü Paris'te Galatasaray için sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.