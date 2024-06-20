Batshuayi’yi 'İcardi’nin partneri olacaksın' diye ikna ettiler!
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve uzatma opsiyonu bulunmayan Michy Batshuayi’yi renklerine bağladı. Galatasaray'ın Batshuai’yi “İcardi’nin partneri olacaksın” diyerek ikna ettiği öğrenildi.
Belçikalı golcüyle yıllık 3 milyon avrodan 3 yıllık anlaşma sağlandı. Galatasaray ayrıca oyuncuya 3 milyon avro da imza parası ödeyecek.
"İCARDİ'NİN PARTNERİ OLACAKSIN"
Fenerbahçe’de kulübeden çıkamayan Batshuai’yi sarı kırmızılıların “İcardi’nin partneri olacaksın” diyerek ikna ettiği ifade edildi.
PİYASA DEĞERİ 8,5 MİLYON AVRO
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile bütün kulvarlarda 43 maça çıkan Michy Batshuayi toplamda 24 gol atarken 3 de asist yaptı. Batsman’in güncel piyasa değeri 8,5 milyon avro olarak gösteriliyor.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi