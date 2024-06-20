Batshuayi’yi 'İcardi’nin partneri olacaksın' diye ikna ettiler!

Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve uzatma opsiyonu bulunmayan Michy Batshuayi’yi renklerine bağladı. Galatasaray'ın Batshuai’yi “İcardi’nin partneri olacaksın” diyerek ikna ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Batshuayi Galatasaray için sağlık kontrolünden geçecek

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Batshuayi Galatasaray için sağlık kontrolünden geçecek

Belçikalı golcüyle yıllık 3 milyon avrodan 3 yıllık anlaşma sağlandı. Galatasaray ayrıca oyuncuya 3 milyon avro da imza parası ödeyecek.

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"İCARDİ'NİN PARTNERİ OLACAKSIN"

Fenerbahçe’de kulübeden çıkamayan Batshuai’yi sarı kırmızılıların “İcardi’nin partneri olacaksın” diyerek ikna ettiği ifade edildi.

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PİYASA DEĞERİ 8,5 MİLYON AVRO

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile bütün kulvarlarda 43 maça çıkan Michy Batshuayi toplamda 24 gol atarken 3 de asist yaptı. Batsman’in güncel piyasa değeri 8,5 milyon avro olarak gösteriliyor.