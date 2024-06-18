İndirim teklifini kabul etmeyen Batshuayi’yi Mourinho ikna etti

Sözleşmesi uzatılmadığı için boşa çıkan ve G.Saray’a da önerilen Belçikalı golcü ile bonusları yüksek yeni bir anlaşma yapılacak. Batsman daha çok süre alacak. Edin Dzeko’nun durumu ise belirsizliğini koruyor...

Kanarya’da transfer çalışmaları devam ediyor. Gündemin sıcak konusu ise Michy Batshuayi’nin durumu… Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve opsiyonu devreye girmeyen Belçikalı forvet yeniden anlaşma için 3,2 milyon avroluk yıllık ücretinin aynısını talep etmişti. Ali Koç yönetimi ise rakamı aşağı çekip yeni bir teklif sunmuştu ancak anlaşma sağlanamadı. İstanbul’daki düzenini bozmak istemeyen Batsman için menajeri teklifleri değerlendirmeye aldı. Hatta Galatasaray’a bile mesaj yollandı. Son olarak ise devreye teknik direktör Jose Mourinho girdi.

AVRUPA GOLCÜSÜ!

Özellikle Avrupa maçlarında 11’de şans bulan Michy Batshuayi geride kalan sezonu 43 maçta 24 gol ve 3 asistlik performansla tamamladı.

İlgili Haberler Fenerbahçe Yunan oyun kurucu Nick Calathes ile yollarını ayırdı

DZEKO BELİRSİZLİĞİ

Portekizli teknik adam takımda tutulmasını istediği Batshuayi ile görüşüp kadro planlamasındaki yerini anlattı. Mourinho ile görüşmesi sonrası yumuşayan Batsman ile sezonluk 2 milyon avro garanti ücret artı yüklü miktarda da bonuslar içeren yeni bir anlaşma yapılacak. Geçen sezon ligde Dzeko’nun yedeği durumunda olan Belçikalı ismin bu sezon daha fazla süre alması bekleniyor. Sarı lacivertliler de Edin Dzeko’nun durumu da belirsizliğini koruyor. 38 yaşında olması ciddi soru işareti oluşturan Boşnak oyuncunun yerine daha dinamik ve genç bir golcü arayışı var.