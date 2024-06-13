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Batshuayi'nin istekleri Galatasaray'ı masadan kaldırdı! Menajeri Icardi'yi örnek gösterdi

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Batshuayi&#039;nin istekleri Galatasaray&#039;ı masadan kaldırdı! Menajeri Icardi&#039;yi örnek gösterdi

Spor Haberleri

Geçen sezonu Fenerbahçe'de geçiren ancak sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Belçikalı futbolcunun temsilcilerinin, Galatasaray ile görüştüğü iddia edildi. Ancak Batshuayi'nin istekleri sebebiyle transferin gerçekleşmesi zora girdi.

Geçen sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarın takdirini kazanan Belçikalı forvet Michy Batshuayi'nin sözleşmesi sona erdi. Belçikalı futbolcunun menajerinin Galatasaray'la görüştüğü iddia edildi. Okan Buruk'un Batshuayi'ye sıcak baktığı aktarıldı. Ancak iki taraf arasındaki pazarlıklar beklendiği gibi geçmedi ve Galatasaray bu transferden vazgeçti.

Batshuayi'nin istekleri Galatasaray'ı masadan kaldırdı! Menajeri Icardi'yi örnek gösterdi - 1. Resim

ICARDI'Yİ BAZ ALDI

Sabah'ta yer alan habere göre, Batshuayi için temsilcileri, Mauro Icardi'nin aldığı 10 milyon Euro'luk maaşı baz aldı. 

Bu doğrultuda Batshuayi için 5 milyon Euro ve imza parası istendi. Rakamı oldukça yüksek bulan Galatasaraylı yöneticilerin, Bathshuayi cephesiyle pazarlığa bile oturmadığı iddia edildi.

Batshuayi'nin istekleri Galatasaray'ı masadan kaldırdı! Menajeri Icardi'yi örnek gösterdi - 2. Resim

BU SEZON PERFORMANSI

Batshuayi geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 43 maçta 1.865 dakika süre buldu. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 24 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

Düzenleyen:  - Spor
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