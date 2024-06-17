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Fenerbahçe Yunan oyun kurucu Nick Calathes ile yollarını ayırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Fenerbahçe Yunan oyun kurucu Nick Calathes ile yollarını ayırdı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, birer kez Türkiye Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Yunan oyun kurucu Nick Calathes ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda sözleşmesi sona eren Yunan oyun kurucu Nick Calathes ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2022-2023 ve 2023-2024 sezonu kadrolarında yer alan ve bu süreçte elde edilen başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Nick Calathes ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Calathes'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Calathes, Fenerbahçe Beko'da birer kez Türkiye Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Deneyimli basketbolcunun THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fransa ekibi Monaco ile anlaşması bekleniyor.

Fenerbahçe Yunan oyun kurucu Nick Calathes ile yollarını ayırdı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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