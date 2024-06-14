Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı belli oldu! Mourinho'ya Avusturya'da 3 rakip
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho önderliğinde Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçları belli oldu. Sarı-lacivertliler, 13 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul'a geri döneceğini açıkladı.
Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe, Avusturya Kampı çerçevesinde oynayacağı hazırlık maçlarını duyurdu.
3 HAZIRLIK MAÇI OYNANACAK
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg ile hazırlık maçı yapılacağı belirtildi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle: "2024-25 sezonuna 22 Haziran 2024 tarihinde Teknik Direktörümüz Jose Mourinho yönetiminde başlayacak Futbol A Takımımızın, Avusturya Kampı çerçevesinde oynayacağı hazırlık maçları programı belli oldu.
6 Temmuz Cumartesi: Fenerbahçe - Admira Wacker
19:00
BSFZ ARENA 1
10 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe - Hajduk Split
19:00
Merkur Arena
13 Temmuz Cumartesi: Fenerbahçe - Strasbourg
18:30
Merkur Arena
Futbol Takımımız, 13 Temmuz 2024 tarihinde oynayacağı maç sonrasında hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul’a dönecektir."
Kaynak: Türkiye Gazetesi