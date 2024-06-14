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Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı belli oldu! Mourinho'ya Avusturya'da 3 rakip

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho önderliğinde Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçları belli oldu. Sarı-lacivertliler, 13 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul'a geri döneceğini açıkladı.

Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe, Avusturya Kampı çerçevesinde oynayacağı hazırlık maçlarını duyurdu.

3 HAZIRLIK MAÇI OYNANACAK

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg ile hazırlık maçı yapılacağı belirtildi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle: "2024-25 sezonuna 22 Haziran 2024 tarihinde Teknik Direktörümüz Jose Mourinho yönetiminde başlayacak Futbol A Takımımızın, Avusturya Kampı çerçevesinde oynayacağı hazırlık maçları programı belli oldu.

6 Temmuz Cumartesi: Fenerbahçe - Admira Wacker

19:00

BSFZ ARENA 1

10 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe - Hajduk Split

19:00

Merkur Arena

13 Temmuz Cumartesi: Fenerbahçe - Strasbourg

18:30

Merkur Arena

Futbol Takımımız, 13 Temmuz 2024 tarihinde oynayacağı maç sonrasında hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul’a dönecektir."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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