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Galatasaray maçı kazanırsa Süper Lig'de ilk defa 3 haneli puana ulaşan takım olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray maçı kazanırsa Süper Lig&#039;de ilk defa 3 haneli puana ulaşan takım olacak
Rams Park, Trendyol Süper Lig, Şampiyonluk Yarışı, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de bu akşam şampiyonluk yarışı devam ediyorken kimin kazanacağı konusunda heyecan sürüyor. Ligde 99 puan ile lider olan sarı kırmızılılar bugün oynanan mücadeleyi kazanır veya berabere sonuçlandırırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Futbolseverler ise Süper Lig'de en yüksek puanla şampiyon olan takımın hangisi olduğunu araştırdı.

19 Mayıs günü 19.00'da dev derbi RAMS Park'ta başladı. Sarı kırmızılılar şampiyonluğa yakın olurken ligde en yüksek puan ile kazanan takımın kim olduğu merak konusu oldu. 

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında büyük derbi oynanıyor. Puan durumuna göre sarı kırmızılılar 99, sarı lacivertliler 93 puan ile yarışıyor. 

Bugün oynanan mücadeleyi GS kazanırsa en yüksek puan ile şampiyon olan takım olacak ve ilk defa 3 haneli puana ulaşacak. En son 88 puan ile kazanan olmuştu. Fenerbahçe ise 1988-89 sezonundaki rekorunu geçti.

Galatasaray maçı kazanırsa Süper Lig'de ilk defa 3 haneli puana ulaşan takım olacak - 1. Resim

2000-03 sezonunda Beşiktaş, 84 puan toplarken 2020-21 sezonunda GS, 84 puan almıştı fakat gol averajı ile şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırmıştı. GS'nin güncel olarak 23 kazancı bulunurken bugün mücadeleyi kazanırsa 24 kez kazanmış olacak. 5. yıldızını ise 25. şampiyonluğu ila takacak.

Sarı lacivertliler son 10 yıldır şampiyonluk kazanamazken son kazandığı sezonlar şöyle: 1959, 1961, 1964, 1965, 1968, 1970, 1974, 1975, 1978, 1983, 1985, 1989, 1996, 2001, 2004, 2005, 2007, 2011, 2014.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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