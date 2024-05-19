Derbide olay koreografi: Hababam sınıfı, sınıfta kaldı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
Galatasaraylı taraftarlar Fenerbahçe ile oynanan derbi öncesi koreografi yaptı. İki farklı tribünde yapılan görsel şölen büyük beğeni topladı.
Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor.
Derbi öncesi ev sahibi ekibin taraftarları koreografi yaparak görsel şölene imza attı.
İki farklı tribünde yapılan koregrafide Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve oyuncularına yönelik göndermede bulunuldu.
Hababam sınıfı film müziği ile ezeli rakibine şampiyonluk mesajı verildi.
İŞTE O KOREOGRAFİ
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor