Derbide olay koreografi: Hababam sınıfı, sınıfta kaldı

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 19 Mayıs 2024 18:42 - Güncelleme: 19 Mayıs 2024 19:06 - Güncelleme:

Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Haber

Spor Haberleri

Galatasaraylı taraftarlar Fenerbahçe ile oynanan derbi öncesi koreografi yaptı. İki farklı tribünde yapılan görsel şölen büyük beğeni topladı.