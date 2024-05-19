Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi kavga çıktı

Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında sahada kavga çıktı. Futbolcular arasında büyüyen kavgayı güvenlik güçleri sahaya girerek ayırdı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi müsabakası öncesinde oyuncular arasında gerginlik yaşandı.

FENERBAHÇE ISLIKLARLA KARŞILANDI

RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde zemin kontrolüne çıkan sarı-lacivertli oyuncular, Galatasaray seyircisi tarafından ıslıklarla karşılandı.

SİNİRLER GERİLDİ

Maç öncesi sahaya çıkan Fenerbahçeli futbolculardan Mert Hakan Yandaş, taraftarlara doğru arma gösterdi. Bunun üzerine Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, Mert Hakan Yandaş'ın üzerine yürüdü. Çıkan tartışma bir anda büyüdü ve güvenlik güçleri sahaya girdi.

Fenerbahçeli futbolcular olayların ardından polis barikatı eşliğinde tünele yöneldi. Tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldığı gözlemlendi.