İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder sakatlıkları nedeniyle bu akşam derbide forma giymeyecek

400. kez oynanacak olan derbi tarihinde en çok kazanan takım Fenerbahçe

400. kez oynanacak olan derbi tarihinde en çok kazanan takım Fenerbahçe

Süper Lig'de dev derbi bu akşam oynanacak. Taraftarların heyecanla beklediği mücadeleye kısa süre kala takımların ilk 11'leri açıklandı. Kadroda yer almayan İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder'in neden oynamadığı merak konusu olurken sakat mı, neden yok gibi sorular taraftarın gündeminde yer aldı.

Bu akşam Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışının heyecanı devam ederken bugün beraberlik veya galibiyet alan GS, şampiyonluğunu ilan edecek. Kadroda yer almayan İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder hakkında ise neden oynamıyor sorusu araştırıldı.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder sakatlıkları nedeniyle ilk 11 ve yedeklerde yer almadı. FB'de kadro şöyle açıklandı:

Livakovic, Osayi, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, Djiku, Fred, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Batshuayi.

GS'nin kadrosunda yer alan oyuncular ise şöyle:

Muslera, Kaan, Nelsson, Davinson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Ziyech, Barış Alper, Icardi.

Bu akşam maçı GS kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Ligde oynanan son 24 maçta tek mağlubiyetini Hatayspor'a karşı alırken 22 galibiyet ve 2 beraberlik kaydetti.

FENERBAHÇE NE OLURSA ŞAMPİYON OLUR?

Süper Lig'de 93 puan ile ikinci sırada yer alan takım bu akşam maçı kazanır ve rakibi Konyaspor karşısında mağlup olursa şampiyon olabilecek. Sarı kırmızılılara ise 1 puan şampiyonluk için yetiyor.