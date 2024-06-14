Gaziantep İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Gülistan görevi bıraktı

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Haziran 2024 21:33 - Güncelleme: 14 Haziran 2024 21:49 - Güncelleme:

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Gaziantep Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün görevi bırakmasının ardından Cemal Gülistan'ın kim olduğu, eğitimi ve kariyeri merak ediliyor.