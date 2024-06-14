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Gaziantep İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Gülistan görevi bıraktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gaziantep İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Gülistan görevi bıraktı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gaziantep Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün görevi bırakmasının ardından Cemal Gülistan'ın kim olduğu, eğitimi ve kariyeri merak ediliyor.

Gaziantep Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Gülistan'ın ani bir kararla görevi bıraktı. Görevinden ayrılma sebebi bilinmeyen Cemal Gülistan'ın hayatı ve biyografisi araştırılmakta. 

CEMAL GÜLİSTAN KİMDİR?

22 Kasım 1978 Antakya'da doğan Cemal Gülistan, ilköğrenimini Şeyhoğlu İlkokulu'nda tamamladı. Ortaokul ve liseyi Hatay İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. 

Lisans eğitimini 2001 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünde tamamladı. 

Gaziantep Şahinbey İlçe Müdürlüğü görevini sürdürürken görevini bıraktı.

Gülistan'ın yeni görev yeri hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

CEMAL GÜLİSTAN NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Gaziantep Şahinbey İlçe Müdürü'nün neden görevden alındığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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