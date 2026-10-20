20 Ekim Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan gelin ve günün puan durumu belli oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışmada Cemile, Tuğba, Beyza ve Almeda, haftanın ikinci gününde en yüksek puanı almak için mücadele etti. Pazartesi günü Cemile'nin birinci olmasının ardından yarışmacılar arasındaki rekabet devam ederken Zümrüt Mantı hazırlanan bölümde sonuçlar açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, 20 Ekim puan durumu nasıl?

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Gelinim Mutfakta'da 20 Ekim Salı günü haftanın ikinci puan mücadelesi tamamlandı. Pazartesi günü Cemile'nin çeyrek altını kazanmasının ardından dört gelin yeniden mutfağa girdi. Kayınvalidelerin yaptığı tadım ve puanlama sonucunda günün birincisi ve haftalık toplam sıralamadaki değişiklikler netleşti.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

20 Ekim 2026 Salı günü Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kazanan gelin Almeda oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışmada Cemile, Tuğba, Beyza ve Almeda, haftanın ikinci gününde Zümrüt Mantı hazırlayarak kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için mücadele etti. Günün sonunda 16 puan toplayan Almeda, rakiplerini geride bırakarak birinci oldu ve çeyrek altının sahibi oldu.

Yarışmaya bu hafta kayınvalidesi Şaduman Hanım ile katılan Almeda Baylan, pazartesi günü 13 puanla son sırada yer almıştı. Salı günü ise 16 puan alarak ilk birinciliğini elde etti.

20 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu belli oldu

20 EKİM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

20 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu, haftanın ikinci gününde gerçekleştirilen tadım ve değerlendirmelerin ardından açıklandı.

20 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu

Almeda 16 puan

Tuğba 15 puan

Beyza 14 puan

Cemile 10 puan

20 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu belli oldu

19 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu

Cemile 17 puan

Tuğba 16 puan

Beyza 14 puan

Almeda 13 puan

20 Ekim itibarıyla haftalık toplam puan durumu

Tuğba 31 puan

Almeda 29 puan

Beyza 28 puan

Cemile 27 puan

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