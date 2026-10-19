19 Ekim Gelinim Mutfakta birincisi ve çeyrek altını kazanan yarışmacı belli oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışmada Cemile, Beyza, Tuğba ve yeni yarışmacı Almeda, haftanın ilk gününde en yüksek puanı almak için mücadele etti. İşte 19 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu ve çeyrek altını kazanan isim...

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Gelinim Mutfakta'da 19 Ekim Pazartesi günü yeni haftanın ilk puan mücadelesi tamamlandı. Geçtiğimiz haftanın finalinde Tuğba'nın birinci olmasının ardından yarışmacılar, yeni haftanın ilk çeyrek altınını kazanmak için mutfağa girdi. Almeda Baylan ve kayınvalidesi Şaduman Hanım'ın da katıldığı bölümde gelinler Tavuklu Cariye Kebabı hazırladı. Kayınvalidelerin değerlendirmelerinin ardından günün birincisi ve çeyrek altının sahibi netleşti.

19 EKİM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 19 Ekim 2026 Pazartesi günü yayınlanan bölümünde çeyrek altını kazanan gelin Cemile oldu. Yeni haftanın ilk gününde Cemile, Beyza, Tuğba ve Almeda, Tavuklu Cariye Kebabı hazırlayarak en yüksek puanı almak için mücadele etti. Kayınvalidelerin yaptığı değerlendirmelerin ardından rakiplerini geride bırakan Cemile, günün birincisi olarak çeyrek altının sahibi oldu.

19 Ekim Gelinim Mutfakta birincisi belli oldu! Puan durumu nasıl?

19 EKİM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

19 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu, yeni haftanın ilk gününde yapılan yemek ve tadım etabının ardından şekillendi. Tavuklu Cariye Kebabı hazırlayan dört gelinin tabakları kayınvalideler tarafından değerlendirildi. Günün sonunda Cemile en yüksek puanı alarak birinci oldu ve çeyrek altını kazandı.

Cemile: 17

Tuğba: 16

Beyza: 14

Almeda: 13

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