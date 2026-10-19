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MasterChef'te kim elendi? Dün akşam MasterChef'e veda eden yarışmacı

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MasterChef'te kim elendi? Dün akşam MasterChef'e veda eden yarışmacı
Başlık ResmiMasterChef'te kim elendi? Dün akşam MasterChef'e veda eden yarışmacı

MasterChef Türkiye'nin 18 Ekim 2026 Pazar akşamı yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan yarışmada sekiz eleme adayı, ana kadrodaki yerini korumak için iki aşamalı mücadelede karşı karşıya geldi. Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in değerlendirmeleri sonucunda son ikiye kalan yarışmacılar arasında eleme kararı verildi. Peki, MasterChef'te kim elendi, Şiringül mü Nurten mi gitti? İşte dün akşam MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı ve eleme gecesinde yaşananlar...

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MasterChef Türkiye'de haftanın eleme mücadelesi 18 Ekim Pazar akşamı ekranlara geldi. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potasına giren sekiz yarışmacı, yarışmadaki yolculuğunu sürdürebilmek için mutfağa girdi. İlk turda pırasa kullanılarak hazırlanan tabaklar değerlendirilirken ikinci turda Mehmet Şef'in özel tarifi yarışmacıları zorladı. Gecenin sonunda Şiringül ve Nurten'in son ikiye kalmasının ardından elenen yarışmacı belli oldu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de 18 Ekim 2026 Pazar akşamı yarışmaya veda eden isim Şiringül oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan eleme gecesinde Şiringül, Nurten, Hasan Alp, Burçin, Tolğa, Tolgahan, Şükran ve Enes yarışmada kalabilmek için mücadele etti. İlk aşamada yarışmacılardan pırasa kullanarak bir yemek hazırlamaları istendi. Verilen sürenin ardından şefler, hazırlanan tabakları değerlendirdi. Bu turun sonunda Tolğa, Şükran, Burçin ve Enes başarılı tabaklarıyla eleme potasından çıkmayı başardı. Diğer dört yarışmacı ise son eleme etabında yeniden tezgah başına geçti.

MasterChef'te kim elendi? Dün akşam MasterChef'e veda eden yarışmacı
Başlık ResmiMasterChef'te kim elendi? Dün akşam MasterChef'e veda eden yarışmacı

Eleme gecesinin ikinci turunda yarışmacılardan Mehmet Yalçınkaya'nın özel tariflerinden biri olan uskumru taratür tabağını hazırlamaları istendi. Hasan Alp, Tolgahan, Nurten ve Şiringül, verilen süre içerisinde şefin tabağını en doğru şekilde hazırlamak için mücadele etti. Tadım ve değerlendirmelerin ardından Hasan Alp ile Tolgahan yarışmada kalmayı garantilerken son ikiye Nurten ve Şiringül kaldı. Şeflerin yaptığı son değerlendirmenin ardından Şiringül'ün tabağı yeterli bulunmadı ve yarışmacı MasterChef Türkiye'ye veda etti. Böylece Nurten yarışmadaki yolculuğuna devam ederken Şiringül için MasterChef macerası sona erdi.

MasterChef'te kim elendi? Dün akşam MasterChef'e veda eden yarışmacı
Başlık ResmiMasterChef'te kim elendi? Dün akşam MasterChef'e veda eden yarışmacı

ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

18 Ekim Pazar günü MasterChef Türkiye'de Şiringül, Nurten, Hasan Alp, Burçin, Tolğa, Tolgahan, Şükran ve Enes eleme potasında yer aldı. Sekiz yarışmacı iki aşamalı eleme mücadelesinde yarışmadaki yerini korumaya çalıştı.

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Editör : İREM ÖZCAN
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