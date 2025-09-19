Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trendyol Süper lig'in 6. haftasında oynanacak Göztepe Beşiktaş maçına saatler kala VAR hakemi belli oldu. Böylece mücadelenin hakem kadrosu da netlik kazandı. VAR'da Erkan Ergin görev yaparken siyah beyazlı taraftar tecrübeli hakemin daha önceki Beşiktaş maçlarındaki performansını merak ediyor.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin hakem kadrosu netlik kazandı. Peki, Göztepe Beşiktaş maçının VAR hakemi kim oldu?

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇININ VAR HAKEMİ KİM OLDU?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçında VAR hakemi Erkan Engin oldu. AVAR'da ise Caner Özaral görev yapacak. Karşılaşmanın orta hakemliğini Mehmet Türkmen üstlenirken yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Reşat Burak Olcar oldu.

Göztepe Beşiktaş maçının VAR hakemi kim oldu? Erkan Ergin Beşiktaş karnesi - 1. Resim

ERKAN ENGİN KİMDİR, BEŞİKTAŞ KARNESİ NASIL?

Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı hakemlerden biri olan Erkan Engin,  Video Yardımcı Hakem olarak görev yapıyor. Engin, geçtiğimiz sezon 24 Kasım 2024 tarihinde Beşiktaş Eyüpspor maçında da VAR hakemi olarak görev almıştı. Siyah beyazlılar bu mücadeleyi 2-4 kaybetmişti.

