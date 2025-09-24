GTA 6 ne zaman çıkacak? Grand Theft Auto VI ikinci fragmanı gündeme damga vurdu

Milyonlarca oyun sever uzun zamandır GTA 6'nın çıkışını bekliyordu, geri sayım başladı. Bilindiği gibi oyunun ilk fragmanı 2023'te yayınlanmıştı, ikinci fragmanı izleyenleri hayran bıraktı. Grand Theft Auto VI (GTA 6) son fragmanda Vice City’nin neon ışıklı sokaklarında geçen macerada Lucia ve Jason’ın suç dünyasına dair çarpıcı detaylara yer verildi. Akıllarda ise GTA 6 ne zaman çıkacak? sorusu yer aldı, işte ayrıntılar...

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6’nın çıkış tarihi, uzun süredir hayranların en büyük merak konusu. İlk fragmanda 2025 Sonbahar olarak duyurulan çıkış tarihi, 2 Mayıs 2025’te Rockstar Games tarafından yapılan açıklamayla 26 Mayıs 2026’ya ertelendi. GTA 6, 26 Mayıs 2026’da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkacak. PC sürümünün ise 2027 veya 2028’de gelmesi bekleniyor.

GTA 6'DA YENİ KARAKTER Mİ VAR?

Oyunun son dönemde paylaşılan görselleri dikkat çekiyor. Akıllarda ise gizli bir üçüncü karakterin olup olmadığı sorusu yer ediniyor. İddialara göre söz konusu karakter, Raul Bautista isimli deneyimli bir banka soyguncusu. Raul'un bazı ekran görüntülerinde Jason veya Lucia olmadan, tek başına yer aldığı sahneler dikkat çekiyor.