Haliç'te selfie çekerken denize düşerek vefat eden Nalan Kaya, 25 yaşındaydı

Geçtiğimiz günlerde Haliç Metro Köprüsü'nden yaşanan talihsiz olayın ardından vatandaşlar Haliç'te selfie çekerken denize düşen kız yaşıyor mu, öldü mü merak ederken genç kızdan yürekleri yakan haber geldi. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Nalan Kaya kimdir, kaç yaşında gündeme geldi.

Haliç Metro Köprüsü'nde yaşanan olayla ilgili bekleyiş devam ederken selfie çekerken denize düşen ve üzerinden tekne geçen genç kız hayatını kaybetti.

HALİÇ'TE SELFİE ÇEKERKEN DENİZE DÜŞEN NALAN KAYA KİMDİR?

İstanbul Haliç Metro Köprüsü'nde meydana gelen olayda telefonu ile selfie çekerken denize düşen Nalan Kaya, 25 yaşındaydı. Düştüğü anda seyir halinde olan tekne kızın üzerinden çekerken başka teknede olan bir kaptan Kaya'ı denizden çıkartarak ilk müdahaleyi yapmıştı.

Olay anında orada olan Kaptan Hasan Mutlu, yaşananları şöyle aktarmıştı:

“Dün akşam 21.30 sıralarında yolcu taşıyordum. Bir çığlık sesi duydum, bir arkadaş yanıma geldi biri atladı dedi. Hemen buraya geldim. Kızı denizde aradım yüzüstü denizde hareketsiz uzanıyordu, bilinci kapalıydı. Tekneye aldık. Bir arkadaşımla beraber ilkyardım yaptık. Ağzından önce biraz deniz suyu ardından kan gelmeye başladı.

İntihar etti dediler, 24 yaşında gencecik kız. Buradan denize atlayanlar oluyor. Bu kız karnının üstüne düşmüş. Ciğerleri patlamış onun için ağzından kan gelmiş. Denizde o halde 15 dakika kadar kalmış. Biraz daha kalsa denizin dibine batardı ve bulmak neredeyse imkansız hale gelirdi. Sudan çıkardığımızda nefes almıyordu. Deniz polisini ve Sahil Güvenlik'i aradık. Deniz polisi burada kalp masajı yaptı nefes alamayınca ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eniştesiyle konuşuyorum şuan yoğun bakımda makinelere bağlı ve yaşamasının çok düşük bir ihtimal olduğu söyleniyor. İnşallah yaşar, Allah ailesine sabırlar versin. Ben burada 20 kişi kurtardım bu zamana kadar en çok etkilendiğim bu olay oldu. Geceden beri uyku uyuyamadım”

HALİÇ'TEN DÜŞEN NALAN KAYA ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Geçtiğimiz günlerde yaşanan acı olayla ilgili güzel haber beklenirken bugün acı haber geldi.

Selfie çekerken denize düşen ve üzerinden tekne geçen Nalan Kaya, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine genç kız, yoğun bakıma alınmıştı.

Tüm müdahalelere rağmen vefat haberi geldi. Genç kızın cenazesi İstanbul Arnavutköy'de toprağa verilecek.