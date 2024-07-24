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Selfie çekerken Haliç Metro Köprüsü'nden düşen Nalan Kaya hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Selfie çekerken Haliç Metro Köprüsü&#039;nden düşen Nalan Kaya hayatını kaybetti
İstanbul, Haliç, Selfie, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Haliç Metro Köprüsü üzerinde selfie çekerken denize düşen 25 yaşındaki Nalan'ın üstünden tekne geçmişti. Başka bir teknenin kaptanı sudan çıkardığı kıza ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sağlık ekiplerine haber vermişti. Talihsiz kızın ölüm haberi geldi.

Olay Cumartesi akşamı İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde yaşandı. 25 yaşındaki Nalan Kaya, cep telefonuyla selfie çekmek isterken denize düştü. 

ÜZERİNDEN TEKNE GEÇTİ

O esnada seyir halinde olan bir teknede kızın üzerinden geçip yoluna devam etti. Korkunç olaya şahit olan başka bir teknenin kaptanı ise genç kızı denizden çıkararak ilk müdahalesini yaptı.

ÖLÜM HABERİ GELDİ

Daha sonra Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Nalan Kaya yoğun bakıma alındı. Talihsiz kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, ölüm haberi ise az önce geldi. Kaya'nın İstanbul Arnavutköy'de toprağa verileceği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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