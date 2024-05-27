Halka arz sonuçlarına göre 13 lot dağıtacak olan Onur Yüksek hissesi 28 Mayıs'ta işlem görecek

Bu haftanın takvimine göre Altınkılıç Gıda ve 2 hisse daha halka arz oluyor (27 Mayıs)

Bu haftanın takvimine göre Altınkılıç Gıda ve 2 hisse daha halka arz oluyor (27 Mayıs)

Geçtiğimiz günlerde SPK tarafından başvuru onaylanan şirketler arasında yer alan Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. talep toplama işlemlerini tamamladı. Merakla beklenenler arasında ise ne zaman borsada işlem görecek yer aldı. 49,50 TL'den satışa çıkacak olan hisse kaç lot verdi, halka arz sonuçları açıklandı mı araştırılıyor.

22-23 Mayıs tarihlerinde talep toplama işlemlerini tamamlayan şirketin borsada işlem görme tarihi merak edilirken katılım endeksine uygun mu araştırıldı. Başvurusunun onaylanması ile gündeme gelirken halka arz sonuçlarına haberimizde yer verdik.

ONRYT hissesi, eşit dağıtım yaparken 49,50 TL'den satışa çıktı. 23 Mayıs'ta talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından halka arz sonuçları da belli oldu. Sonuçlara göre borsada işlem görme tarihi 28 Mayıs olarak belirlenirken lot miktarı da netleşti.

Şirket, bireysel yatırımcılara ortalama 13 lot dağıttı.

KAP'ta yer alan bilgilere göre sonuçlar şöyle:

"Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (“OYT” ve/veya “Şirket”) paylarının halka arzı 22 – 23 Mayıs 2024 tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleştirilmiştir. Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 50.000.000 TL’den 62.830.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 12.830.000 TL nominal değerli 12.830.000 adet B Grubu pay ve mevcut ortakların 6.900.000 TL nominal değerli (Cengiz DEDE’ye ait 3.200.000 TL, Noyan Burçin DEDE’ye ait 1.600.000 TL, Tolga DEDE’ye ait 1.600.000 TL ve Nurgül DEDE’ye ait 500.000 TL) 6.900.000 adet B Grubu paylar olmak üzere toplam 19.730.000 TL nominal değerli 19.730.000 adet B Grubu paylar halka arz edilmiştir.

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 49,50 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 976.635.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmamıştır. Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre filtre edilmemiş talep 22.978.741 pay karşılığı 1.552.458 adet emir ile toplam 1.137.447.679,5 TL’ye ulaşmıştır. Mükerrer talep taramasının ardından 22.783.798 pay karşılığı 1.537.888 adet emir ile toplam 1.127.798.001 TL talep kabul edilmiş ve 19.730.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiştir.

Kabul edilen talep halka arz büyüklüğünün 1,15 katına denk gelmektedir. Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arzı kapsamında yurt içi gerçek ve tüzel kişi olarak 1.534.483 yatırımcı, 3.353 yabancı gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 50 yerli kurumsal yatırımcı ve 2 yabancı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 1.537.888 yatırımcıya 19.730.000 TL

nominal değerli paylar dağıtılmıştır."