Bu haftanın takvimine göre Altınkılıç Gıda ve 2 hisse daha halka arz oluyor (27 Mayıs)

SPK tarafından başvurusu onaylanan hisseler belli olurken bu hafta halka arz var mı, hangi şirketler araştırıldı. En son Özyaşar Tel ve Onur Yüksek hisseleri satışa çıkmıştı. 27 Mayıs haftasında ise yeni şirketler duyuruldu. 3 yeni şirketin halka arzı açıklanırken detayları gündeme geldi.

Son zamanlarda yakından takip edilen takvim araştırılırken hangi hisseler satışa çıkacak merak ediliyor. 3 yeni hissenin başvurusu SPK tarafından onaylandı ve bilgiler açıklanmaya başlıyor. İşte 27 Mayıs 2024 takvimi...

Bu haftanın halka arz takvimine göre satışa çıkacak olan hisseler şöyle:

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

Horoz Lojistik 55,00 TL'den halka arz olurken, HOROZ kodunu kullanacak. 29-30-31 Mayıs tarihlerinde talep toplayacak ve eşit dağıtım gerçekleştirecek olan hisse, katılım endeksine uygun değil.

Yiğit Akü Malzemeleri, 34,68 TL'den satışa çıkarken Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile alınabilecek ve YIGIT hisse kodunu kullanacak. T1-T2 kullanılamazken katılım endeksine de uygun değildir. Talep toplama tarihi ise 29-30-31 Mayıs olarak belirlendi.

Altınkılıç Gıda ve Süt ise 22,98 TL'den Ana Pazar'da işlem görecek ve eşit dağıtım yapacak. Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alınacak olan hisse, T1-T2 ve katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

ALKLC olası lot miktarı şöyle:

2.1 Milyon katılım - 17 Lot

2.5 Milyon katılım - 14 Lot

2.9 Milyon katılım - 12 Lot

3.3 Milyon katılım - 11 Lot

3.7 Milyon katılım - 10 Lot

4.1 Milyon katılım - 9 Lot

4.5 Milyon katılım - 8 Lot

4.9 Milyon katılım - 7 Lot