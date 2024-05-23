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Onur Yüksek halka arzının 2.1 milyon katılım halinde 10 lot vermesi bekleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Onur Yüksek halka arzının 2.1 milyon katılım halinde 10 lot vermesi bekleniyor
Halkaarz, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

SPK tarafından başvurusu onaylanan hisseler arasında yer alan Onur Yüksek Teknoloji'nin talep toplama işlemleri bugün 13.00 itibarıyla sona erecek. Satın almak isteyenlerin gündeminde ise kaç lot verir sorusu yer alırken katılım endeksine uygunluğu da merak edildi. İşte tahmini dağıtması beklenen lot miktarı

Geçtiğimiz günlerde başvurusunun onaylanması ile gündeme gelen Onur Yüksek Teknoloji, 22 Mayıs'ta talep toplama işlemlerine başladı. Bugün de devam eden sürecin ardından sonuçlarla beraber vereceği lot miktarı da belli olacak. 49,50 TL'den satışa çıkan hisseye dair bilgiler...

ONRYT hisse koduyla Ana Pazar'da işlem görecek olan şirket 22-23 Mayıs tarihlerinde 10.30 - 13.00 aralığında talep topluyor.

Eşit dağıtım yapacak olan halka arz, katılım endeksine uygun olurken T1-T2 alışına da uygun olacak. Katılıma bağlı tahmini lot miktarları ise şöyle:

2.1 Milyon katılım - 10 Lot (495 TL)

2.5 Milyon katılım - 8 Lot (396 TL)

2.9 Milyon katılım - 7 Lot (346 TL)

Onur Yüksek halka arzının 2.1 milyon katılım halinde 10 lot vermesi bekleniyor - 1. Resim

3.3 Milyon katılım - 6 Lot (297 TL)

3.7 Milyon katılım - 6 Lot (297 TL)

4.1 Milyon katılım - 5 Lot (247 TL)

4.5 Milyon katılım - 5 Lot (247 TL)

4.9 Milyon katılım - 4 Lot (198 TL)

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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