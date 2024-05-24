Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Tgrt Haber
Haberler > Haberler > Özyaşar Tel ve Galvanizleme halka arzının işlem görme tarihi, sonuçların ardından belli olacak

Özyaşar Tel ve Galvanizleme halka arzının işlem görme tarihi, sonuçların ardından belli olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Özyaşar Tel ve Galvanizleme halka arzının işlem görme tarihi, sonuçların ardından belli olacak
Spk, Halka Arz, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

23-24 Mayıs tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştiren hisseyi satın almak isteyenler QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alabilecekken ne zaman borsada işlem görecek merak ediyor. Hisse, 28,00 TL'den satışa çıkacak.

SPK tarafından başvurusunun onaylanmasıyla beraber gündeme gelen OZSYR hissesinin işlem görme tarihi araştırılırken bugün itibarıyla talep toplama sona erdi. 

Halka arzın talep toplaması sona ererken kısa süre içerisinde sonuçlar açıklanacak. Sonuçlar ile beraber işlem tarihi de açıklanacak.

Katılım endeksine uygun olan şirketin açıklığı %30,62 ve büyüklüğü 873 Milyon TL olurken T1 - T2 kullanımına uygun olacak. Ana Pazar'da işlem görecek olan hisse, %30 İşletme sermayesi, %40 Finansman maliyetinin azaltılması, %30 Yatırım finansmanı ve makine/teçhizat alımları alanında fonunu kullanacak.

Sonuçlarla beraber netleşecek olan lot miktarının tahminleri şöyle:

 2.1 Milyon katılım - 15 Lot (420 TL)

 2.5 Milyon katılım - 13 Lot (364 TL)

2.9 Milyon katılım - 11 Lot (308 TL)

 3.3 Milyon katılım - 10 Lot (280 TL)

Özyaşar Tel ve Galvanizleme halka arzının işlem görme tarihi sonuçların ardından belli olacak - 1. Resim

3.7 Milyon katılım - 9 Lot (252 TL)

4.1 Milyon katılım - 8 Lot (224 TL)

4.5 Milyon katılım - 7 Lot (196 TL)

4.9 Milyon katılım - 6 Lot (168 TL)

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sadakataşı Siirt’te İyilik Mağazası açılışı gerçekleştirdi!Rusya’dan önemli çağrı! Ermenistan'daki büyükelçisi Moskova’ya gidecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
24 Mayıs maç programına göre Süper Lig’de Alanyaspor - Antalyaspor karşılaşması oynanacak - Haberler24 Mayıs maç programına göre Süper Lig’de Alanyaspor - Antalyaspor karşılaşması oynanacak28 Mayıs’ta final yapacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş gibi isimler yer alıyor - Haberler28 Mayıs’ta final yapacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş gibi isimler yer alıyorSeçil Erzan'ın cezaevi aracının kaza yapması sebebiyle duruşma gecikmeli yapılacak - HaberlerSeçil Erzan'ın cezaevi aracının kaza yapması sebebiyle duruşma gecikmeli yapılacakErgin Ataman’ın yönettiği Panathinaikos ile Fenerbahçe bugün THY Euroleague Final Four yarı finalinde sahaya çıkacak - HaberlerErgin Ataman’ın yönettiği Panathinaikos ile Fenerbahçe bugün THY Euroleague Final Four yarı finalinde sahaya çıkacakYalı Çapkını’nda Orhan Korhan karakterini oynayan Emre Altuğ diziden ayrılıyor - HaberlerYalı Çapkını’nda Orhan Korhan karakterini oynayan Emre Altuğ diziden ayrılıyorBu haftanın halka arz takviminde yeni hisse yer almadı (24 Mayıs) - HaberlerBu haftanın halka arz takviminde yeni hisse yer almadı (24 Mayıs)
Sonraki Haber Yükleniyor...