Özyaşar Tel ve Galvanizleme halka arzının işlem görme tarihi, sonuçların ardından belli olacak

23-24 Mayıs tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştiren hisseyi satın almak isteyenler QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alabilecekken ne zaman borsada işlem görecek merak ediyor. Hisse, 28,00 TL'den satışa çıkacak.

SPK tarafından başvurusunun onaylanmasıyla beraber gündeme gelen OZSYR hissesinin işlem görme tarihi araştırılırken bugün itibarıyla talep toplama sona erdi.

Halka arzın talep toplaması sona ererken kısa süre içerisinde sonuçlar açıklanacak. Sonuçlar ile beraber işlem tarihi de açıklanacak.

Katılım endeksine uygun olan şirketin açıklığı %30,62 ve büyüklüğü 873 Milyon TL olurken T1 - T2 kullanımına uygun olacak. Ana Pazar'da işlem görecek olan hisse, %30 İşletme sermayesi, %40 Finansman maliyetinin azaltılması, %30 Yatırım finansmanı ve makine/teçhizat alımları alanında fonunu kullanacak.

Sonuçlarla beraber netleşecek olan lot miktarının tahminleri şöyle:

2.1 Milyon katılım - 15 Lot (420 TL)

2.5 Milyon katılım - 13 Lot (364 TL)

2.9 Milyon katılım - 11 Lot (308 TL)

3.3 Milyon katılım - 10 Lot (280 TL)

3.7 Milyon katılım - 9 Lot (252 TL)

4.1 Milyon katılım - 8 Lot (224 TL)

4.5 Milyon katılım - 7 Lot (196 TL)

4.9 Milyon katılım - 6 Lot (168 TL)