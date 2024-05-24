Bu haftanın halka arz takviminde yeni hisse yer almadı (24 Mayıs)

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Mayıs 2024 10:40 - Güncelleme: 24 Mayıs 2024 10:47 - Güncelleme:

Spk, Halkaarz, Borsa, Haber

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Halka arz ile yakından ilgilenenler bu hafta var mı, yok mu araştırmaya başladı. En son Özyaşar Tel ve Onur Yüksek hisseleri SPK tarafından başvurusu onaylananlar arasında yer aldı. 24-25-26 Mayıs tarihlerinde yeni şirket duyurusu henüz gelmedi.