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Bu haftanın halka arz takviminde yeni hisse yer almadı (24 Mayıs)

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bu haftanın halka arz takviminde yeni hisse yer almadı (24 Mayıs)
Spk, Halkaarz, Borsa, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Halka arz ile yakından ilgilenenler bu hafta var mı, yok mu araştırmaya başladı. En son Özyaşar Tel ve Onur Yüksek hisseleri SPK tarafından başvurusu onaylananlar arasında yer aldı. 24-25-26 Mayıs tarihlerinde yeni şirket duyurusu henüz gelmedi.

22-24 Mayıs aralığında talep toplayan 2 hisse varken başka şirket halka arz olacak mı merak edilirken 2024 takvimi gündeme geldi. İşte SPK onaylı liste...

Bu hafta Özyaşar Tel ve Onur Yüksek halka arz olurken henüz başka bir firma duyurusu gelmedi. Yeni onay gelmesi halinde haberimizden detaylara ulaşabilirsiniz.

Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. 23-24 Mayıs aralığında 10.30 - 13.00 saatlerinde talep topluyor. İşlemlerin sona ermesinin ardından borsada işlem göreceği tarih ve sonuçlar netleşecek.

Bu haftanın halka arz takviminde yeni hisse yer almadı - 1. Resim

Tahmini lot miktarı şöyle oldu:

 2.1 Milyon katılım - 15 Lot

 2.5 Milyon katılım - 13 Lot 

2.9 Milyon katılım - 11 Lot

 3.3 Milyon katılım - 10 Lot

 3.7 Milyon katılım - 9 Lot 

Bu haftanın halka arz takviminde yeni hisse yer almadı - 2. Resim

4.1 Milyon katılım - 8 Lot 

4.5 Milyon katılım - 7 Lot 

4.9 Milyon katılım - 6 Lot 

Satın alacak olan vatandaşlar QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alabilecek fakat ne zaman işlem göreceği henüz açıklanmadı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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