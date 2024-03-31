Hangi illerde oy sayımı bitti? İşte resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı ve partisi kesinleşen iller 2024
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81 ilde oy sayımı devam ediyor. Tüm illerde sandıklar kapandı, oylar sayılırken bazı illerde ise genel görünüm kesinleşti. Peki, hangi illerde oy sayımı bitti? Resmi olmayan sonuçlara göre kesinleşen iller hangileri? Hangi parti ne kadar oy aldı? İşte kesinleşen iller...
34 siyasi partinin katıldığı seçimde, 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullandı. Türkiye genelinde oy verme işlemleri sona erdi. Yayın yasağının kalkması ardından veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, seçimlerde kim kazandı 2024? Hangi illerde oy sayımı bitti? Resmi olmayan sonuçlara göre kesinleşen iller hangileri? İşte kesinleşen iller...
HANGİ İLLERDE OY SAYIMI BİTTİ?
İşte resmi olmayan sonuçlara göre kesinleşen iller:
Bingöl: AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı
Giresun: CHP adayı Fuat Köse kazandı
Tokat: MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kazandı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi