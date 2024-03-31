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Hangi illerde oy sayımı bitti? İşte resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı ve partisi kesinleşen iller 2024

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hangi illerde oy sayımı bitti? İşte resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı ve partisi kesinleşen iller 2024

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

81 ilde oy sayımı devam ediyor. Tüm illerde sandıklar kapandı, oylar sayılırken bazı illerde ise genel görünüm kesinleşti. Peki, hangi illerde oy sayımı bitti? Resmi olmayan sonuçlara göre kesinleşen iller hangileri? Hangi parti ne kadar oy aldı? İşte kesinleşen iller...

34 siyasi partinin katıldığı seçimde, 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullandı. Türkiye genelinde oy verme işlemleri sona erdi. Yayın yasağının kalkması ardından veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, seçimlerde kim kazandı 2024? Hangi illerde oy sayımı bitti? Resmi olmayan sonuçlara göre kesinleşen iller hangileri? İşte kesinleşen iller...

Hangi illerde oy sayımı bitti? İşte resmi olmayan sonuçlara göre kesinleşen iller 2024 - 1. Resim

HANGİ İLLERDE OY SAYIMI BİTTİ?

İşte resmi olmayan sonuçlara göre kesinleşen iller:

Bingöl: AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı

Giresun: CHP adayı Fuat Köse kazandı

Tokat: MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kazandı. 

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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