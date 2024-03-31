Hangi illerde oy sayımı bitti? İşte resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı ve partisi kesinleşen iller 2024

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 31 Mart 2024 21:33 - Güncelleme: 31 Mart 2024 21:45 - Güncelleme:

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81 ilde oy sayımı devam ediyor. Tüm illerde sandıklar kapandı, oylar sayılırken bazı illerde ise genel görünüm kesinleşti. Peki, hangi illerde oy sayımı bitti? Resmi olmayan sonuçlara göre kesinleşen iller hangileri? Hangi parti ne kadar oy aldı? İşte kesinleşen iller...