Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre seçimin kazananı MHP'nin adayı oldu

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 31 Mart 2024 21:13 - Güncelleme: 31 Mart 2024 21:22 - Güncelleme:

Politika Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre seçimi, MHP'nin adayı efsane vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kazandı. Böylece belediye başkanlığı koltuğuna ilk kez MHP'li bir aday oturdu.