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Haberler > Politika > Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre seçimin kazananı MHP'nin adayı oldu

Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre seçimin kazananı MHP'nin adayı oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tokat&#039;ta resmi olmayan sonuçlara göre seçimin kazananı MHP&#039;nin adayı oldu

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre seçimi, MHP'nin adayı efsane vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kazandı. Böylece belediye başkanlığı koltuğuna ilk kez MHP'li bir aday oturdu.

Tokat'ta yerel seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı kazandı.

1920 yılında il olan Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını ilk kez bir MHP'li aday kazandı. 

KUTLAMALAR BAŞLADI

Tokat'ta efsane vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'de aday olmuştu. Resmi sonuçları beklemedan caddelere çıkan MHP'li seçmenler kutlama yapmaya başladı.

Tokat'ta AK Parti adayı Eyüp Eroğlu iki dönemdir başkanlık görevini yürütüyordu.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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